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Президент «Урала»: «Мы готовы заменить „Торпедо“ в Российской Премьер-Лиге»

вчера, 18:59

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ.

У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Но не хотелось бы, чтобы «Торпедо» по неспортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили всё-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. С руководством РПЛ по этому поводу не общаемся.

Напомним, что сегодня был задержан совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 03:55
Это кто сказал и где это прописано?
Торпедо на сегодняшний день команда РПЛ и к первой лиге не имеет никакого отношения.
Если Торпедо снимут, то будут решать кто займёт вакантное место. В данном случае будут смотреть прошедший сезон команды РПЛ будут пользоваться преимуществом как и в случае с Химками.
Вот если бы это история случилась бы до окончания сезона, то тогда бы место Торпедо заняла бы команда из первой лиги.
Но и здесь для Урала есть шанс.
Всё будет решаться на сходке РПЛ.
15 клубов РПЛ будут голосовать кто заменит Торпедо.
Сначала будут рассмотривать кандидатуру Оренбурга, если скажут нет, то следующий будет Факел, если и ему скажут нет, то будут рассмотривать Урал и т.д.
Ещё есть не маловажный факт, будут рассмотривать только те команды, кто подаст заявку.
Не знаю как Факел, а Оренбург точно подадут заявку, как и Урал.
Но надо дождаться решения по Торпедо, всё будет зависеть от следствия.
Может Торпедо даже начнёт сезон в РПЛ, а сезон будет заканчивать всего 15 команд.
stasil2
stasil2 ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Урал это круче чем китайский автозаводчик
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ агент_Смит. (раскрыть)
вчера в 23:33
Все верно.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:32
Кто сказал? С первой лиги должна быть команда.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:55
Замнут! Где Торпедо и где Урал ...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 21:32
Вам лайк за обращение к классике.
Vilar
Vilar
вчера в 21:20
РПЛ: "В очередь, сукины дети, в очередь!"
112910415
112910415
вчера в 21:06
Тут главный претендент - Оренбург!
агент_Смит.
агент_Смит. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 20:41
🤣🤣🤣
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 20:40
Началась делёжка (хотя по справедливости Урал, в случае чего, должен быть главным претендентом).
Байкал-38
Байкал-38 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 20:13
Ошибаетесь, Урал только третий в очереди.
Перый Оренбург, второй Факел.
d8k9qtmhxw8x
d8k9qtmhxw8x
вчера в 20:08
Ксе это все подло на костях хотят войти в рай!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:48
А слабо Зенит заменить?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:42
Как говориться: "Не заржавеет!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:29
Найдут какого-нибудь банкира, которому "порекомендуют" содержать Торпедо. Для начала даже и денег могут дать. Или какие-нибудь привилегии в дальнейшем...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:16
Медведь видать сам себя заколол.Так просто в СИЗО не отправляют.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:13, ред.
Ну,человек говорит,что Урал по меркам ПЛ готов.Если Торпедо снимут,именно Урал и должен их заменить.Обе команды с 1 лиги.Это будет честно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:03
Иванов решил заранее подсуетится...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:02
Хватит делить шкуру не убитого медведя...
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