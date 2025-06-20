Президент «Урала»: «Мы готовы заменить „Торпедо“ в Российской Премьер-Лиге»

Президент «Урала» заявил, что екатеринбургский клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ .

У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Но не хотелось бы, чтобы «Торпедо» по неспортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ . Ребята заслужили всё-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. С руководством РПЛ по этому поводу не общаемся.