Президент «Урала»: «Мы готовы заменить „Торпедо“ в Российской Премьер-Лиге»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ.
У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Но не хотелось бы, чтобы «Торпедо» по неспортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили всё-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. С руководством РПЛ по этому поводу не общаемся.
Напомним, что сегодня был задержан совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев.
Торпедо на сегодняшний день команда РПЛ и к первой лиге не имеет никакого отношения.
Если Торпедо снимут, то будут решать кто займёт вакантное место. В данном случае будут смотреть прошедший сезон команды РПЛ будут пользоваться преимуществом как и в случае с Химками.
Вот если бы это история случилась бы до окончания сезона, то тогда бы место Торпедо заняла бы команда из первой лиги.
Но и здесь для Урала есть шанс.
Всё будет решаться на сходке РПЛ.
15 клубов РПЛ будут голосовать кто заменит Торпедо.
Сначала будут рассмотривать кандидатуру Оренбурга, если скажут нет, то следующий будет Факел, если и ему скажут нет, то будут рассмотривать Урал и т.д.
Ещё есть не маловажный факт, будут рассмотривать только те команды, кто подаст заявку.
Не знаю как Факел, а Оренбург точно подадут заявку, как и Урал.
Но надо дождаться решения по Торпедо, всё будет зависеть от следствия.
Может Торпедо даже начнёт сезон в РПЛ, а сезон будет заканчивать всего 15 команд.
Торпедо на сегодняшний день команда РПЛ и к первой лиге не имеет никакого отношения.
Если Торпедо снимут, то будут решать кто займёт вакантное место. В данном случае будут смотреть прошедший сезон команды РПЛ будут пользоваться преимуществом как и в случае с Химками.
Вот если бы это история случилась бы до окончания сезона, то тогда бы место Торпедо заняла бы команда из первой лиги.
Но и здесь для Урала есть шанс.
Всё будет решаться на сходке РПЛ.
15 клубов РПЛ будут голосовать кто заменит Торпедо.
Сначала будут рассмотривать кандидатуру Оренбурга, если скажут нет, то следующий будет Факел, если и ему скажут нет, то будут рассмотривать Урал и т.д.
Ещё есть не маловажный факт, будут рассмотривать только те команды, кто подаст заявку.
Не знаю как Факел, а Оренбург точно подадут заявку, как и Урал.
Но надо дождаться решения по Торпедо, всё будет зависеть от следствия.
Может Торпедо даже начнёт сезон в РПЛ, а сезон будет заканчивать всего 15 команд.
Перый Оренбург, второй Факел.
Перый Оренбург, второй Факел.