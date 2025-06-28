Клопп назвал причину отказа возглавить сборную Германии в 2023 году

Бывший тренер «Ливерпуля» объяснил, почему отказался возглавить сборную Германии в 2023 году.

После неудачного сезона (2022/23) у меня было предложение, и, возможно, стоило бы попробовать себя в чём-то новом. Но я не хотел уходить из «Ливерпуля». Это было не связано с работой тренера сборной — я не мог просто так покинуть клуб и людей, с которыми работал. Мы только что пригласили новых игроков: Эндо, Гравенберха, Собослаи, МакАллистера. Я хотел вместе с ними и с теми, кто уже был, исправить ситуацию, и это было для меня очень важно. Мы справились, но решение уйти из «Ливерпуля» всё равно постепенно созревало.