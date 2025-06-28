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Клопп назвал причину отказа возглавить сборную Германии в 2023 году

вчера, 17:31

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему отказался возглавить сборную Германии в 2023 году.

После неудачного сезона (2022/23) у меня было предложение, и, возможно, стоило бы попробовать себя в чём-то новом. Но я не хотел уходить из «Ливерпуля». Это было не связано с работой тренера сборной — я не мог просто так покинуть клуб и людей, с которыми работал. Мы только что пригласили новых игроков: Эндо, Гравенберха, Собослаи, МакАллистера. Я хотел вместе с ними и с теми, кто уже был, исправить ситуацию, и это было для меня очень важно. Мы справились, но решение уйти из «Ливерпуля» всё равно постепенно созревало.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:56
А зря Клопп не согласился возглавить. Его ждали фанаты сборной, да и работа в национальной команде была бы для него некой отдушиной, после приевшегося клубного футбола... При всём том, что на протяжении нескольких последних лет, во всём чувствовалась усталость, прежде всего моральная, работа в сборной могла бы вдохнуть новую жизнь. Такая положительная встряска и возвращение на Родину могли бы благотворно повлиять на душевное состояние, тем более, что об этом писали немецкие СМИ и фактически уже сватали Клоппа в сборную...
Ну ничего, вот погонят Нагеля через годик, и самое время Клоппу возглавить новый для себя проект.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:41
Клопп не кризис-менеджер, а системный специалист - ему нужно достаточно много времени, чтобы наладить игру. А Сборной Германии, в то время, требовалась скорая помощь, её Юрген оказывать не умеет. Именитый тренер просто не захотел возглавить заведомо проигрышный проект.
Гость
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