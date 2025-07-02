Жоао Педро — о переходе в «Челси»: «Я здесь, чтобы брать трофеи»

Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о подписании контракта с командой.
Я вырос, наблюдая за Премьер-Лигой, и «Челси» был клубом, который брал титулы. Поэтому я должен выходить на поле и всегда думать о завоевании трофеев.
Напомним, что сегодня лондонский клуб официально подтвердил переход 23-летнего форварда из «Брайтона».
который сам себя раскрыть не может?
который сам себя раскрыть не может?
Благодарю.
Значица, меня "с повышением в классе"? ))
Благодарю.
Значица, меня "с повышением в классе"? ))