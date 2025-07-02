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Жоао Педро — о переходе в «Челси»: «Я здесь, чтобы брать трофеи»

вчера, 18:19

Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о подписании контракта с командой.

Я вырос, наблюдая за Премьер-Лигой, и «Челси» был клубом, который брал титулы. Поэтому я должен выходить на поле и всегда думать о завоевании трофеев.

Напомним, что сегодня лондонский клуб официально подтвердил переход 23-летнего форварда из «Брайтона».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:43
Ничего нового не придумал, решил по устаревшей методичке отчитаться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:38
в чем смысл скупать перспективной молодежи, если у руля физрук из ЧШ
который сам себя раскрыть не может?
derrik2000
derrik2000 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:03
Понял.
Благодарю.
Значица, меня "с повышением в классе"? ))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:54
Ушёл Роман ушли и трофеи!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:44
Все так говорят, а потом в ближайшее трансферное окно отправляют в аренду.
64wh8cxdap58
64wh8cxdap58
вчера в 18:37
Опоздал ПедРо лет на пятнадцать
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:25
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