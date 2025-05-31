Непомнящий: «Судьи уже сами запутались в том, как и куда судить»

Тренер высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге и работе VAR .

Я никогда не обсуждаю вратарей, потому что это особая каста. А также стараюсь не обсуждать судей — они оказываются в таких тисках! Столько разногласий! Мне кажется, судьи уже сами запутались, куда и как судить. Но я, честно говоря, не понимаю статистики по результативным ошибкам. В принципе, каждая команда может посчитать и сказать, что их в этом сезоне судили не очень хорошо. Надо понимать, что судят не роботы, а живые люди, которые ошибаются. К сожалению, VAR не всегда помогает. Я не против VAR — это важная вещь, которая не даёт много ошибаться. Но нужно работать более качественно.