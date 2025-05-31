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Непомнящий: «Судьи уже сами запутались в том, как и куда судить»

вчера, 16:04

Тренер Валерий Непомнящий высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге и работе VAR.

Я никогда не обсуждаю вратарей, потому что это особая каста. А также стараюсь не обсуждать судей — они оказываются в таких тисках! Столько разногласий! Мне кажется, судьи уже сами запутались, куда и как судить. Но я, честно говоря, не понимаю статистики по результативным ошибкам. В принципе, каждая команда может посчитать и сказать, что их в этом сезоне судили не очень хорошо. Надо понимать, что судят не роботы, а живые люди, которые ошибаются. К сожалению, VAR не всегда помогает. Я не против VAR — это важная вещь, которая не даёт много ошибаться. Но нужно работать более качественно.

Ранее на тему видеоповторов высказывался Игорь Акинфеев, пошутив о том, что скоро и вратарям запретят играть руками.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:28
Наши судьи (арбитры) не запутались. Они судят согласно правилам и внутренним убеждениям. Как, кстати, и во всём мире. Запутались в трактовке правил тренеры и игроки, причём тех команд, которые проиграли.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:43
Кузьмич всё понимает, но вид делает...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:23
"Мне кажется, судьи уже сами запутались, куда и как судить." - "Не в бровь , а в глаз!" , Валерий Кузьмич !
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