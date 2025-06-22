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Хаби Алонсо начал использовать дроны при работе в «Реале»

вчера, 09:56

По информации источника, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо использует новую технологию в мадридском клубе.

В четверг специалист записал тренировку игроков с помощью дрона, это позволяет штабу собирать дополнительную информацию и данные о своей команде.

Отмечается, что беспилотники не использовались во время работы в Мадриде Карло Анчелотти. Также Алонсо не применял подобное, когда возглавлял леверкузенский «Байер».

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 17:48
Стало тревожно за футбол. А кто мешает поместить свои беспилотники между футбольными?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:15
Представляю!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:14
Приветствую Виктор! Лет 5 назад мне брат показывал разбор игры с вида сверху. Ну это блин небо и земля конечно, если просто смотреть по телевизору
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:16
Приветствую, Володя!!!
К.И.Бесков, всегда 1-й тайм смотрел с трибуны. Жаль, что тогда не было дронов...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:15
Должны оснащены лазерными лучами))) нерадивых игроков наказать. Чтоб бегали как следует
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:12
А как на это посмотрит испанское ПВО ? )))
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:07
Давно известно что если сверху глядеть намного лучше видно расположение игроков и вся схема
Capral
Capral
вчера в 10:03
При одном упоминании этого слова становится как-то жутко.
Гость
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