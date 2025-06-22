Хаби Алонсо начал использовать дроны при работе в «Реале»

По информации источника, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо использует новую технологию в мадридском клубе.
В четверг специалист записал тренировку игроков с помощью дрона, это позволяет штабу собирать дополнительную информацию и данные о своей команде.
Отмечается, что беспилотники не использовались во время работы в Мадриде Карло Анчелотти. Также Алонсо не применял подобное, когда возглавлял леверкузенский «Байер».
К.И.Бесков, всегда 1-й тайм смотрел с трибуны. Жаль, что тогда не было дронов...)))
К.И.Бесков, всегда 1-й тайм смотрел с трибуны. Жаль, что тогда не было дронов...)))