Хаби Алонсо начал использовать дроны при работе в «Реале»

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вчера, 09:56

По информации источника, главный тренер «Реала» использует новую технологию в мадридском клубе.

В четверг специалист записал тренировку игроков с помощью дрона, это позволяет штабу собирать дополнительную информацию и данные о своей команде.

Отмечается, что беспилотники не использовались во время работы в Мадриде Карло Анчелотти. Также Алонсо не применял подобное, когда возглавлял леверкузенский «Байер».