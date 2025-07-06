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Стоимость билетов на матчи Клубного чемпионата мира снижена в 36 раз

06 июля 2025, 12:51

ФИФА сделала билеты на полуфинальные матчи Клубного ЧМ дешевле из-за низкой посещаемости.

По информации источника, стоимость самого дешёвого билета на матч 1/2 финала турнира между «Челси» и «Флуминенсе» снижена до 13 долларов. Ранее его цена составляла 474 доллара. На встречу с участием ПСЖ и «Реала» самые дешёвые места продавали за 978 долларов. Теперь их можно приобрести всего за 200.

Напомним, что до этого ФИФА предлагала полностью бесплатный пропуск на игру «Боруссия» — «Монтеррей».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 02:38
На матчах с южноамерикансками командами в основном ярые фанаты этих клубов. Они всё же ближе к США...ну и арабов заметил. Самой американской публике этот турнир не интересен...ну и европейцы к этому турниру относятся не с таким интересом
Agamaga005
Agamaga005
06 июля в 22:35
Дайте отдохнуть всем от футбола! Клубам и зрителям не интересен этот турнир.
протон
протон
06 июля в 19:55
Клоунада,конечно,с ценами
А тем кто купил уже билеты ранее, сделают перерасчёт и выплатят разницу?)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
06 июля в 18:48
А ещё жалуются, что людей на трибунах мало...
Вот почему в США футбол не первый вид спорта:
мозгов нет- считай калека!
Храневец
Храневец ответ TheBoLt (раскрыть)
06 июля в 15:45
А еще лучше в России !
Vilar
Vilar
06 июля в 15:11
У янки свой футбол, но не соккер, нам не понять, следовательно, им до фени "наш" футбол.
3ton
3ton
06 июля в 14:59
Турнир больше на товарняк похож
От силы два матча посмотрел групповых и больше этот цирк не смотрел
Даже 13 баксов жалко
Не европейские клубы скорее играют на свой максимум , но на этот так жалко смотреть и уровень конечно сильно слаб команд
Европейцы играют - лишь бы сезон закончить и отдохнуть
Байкал-38.
Байкал-38.
06 июля в 13:57, ред.
Переоценили свои возможности.
Организаторы думали, что в предверии ЧМ 2026 США на клубный чемпионат мира народ повалит толпами, но просчитались.
Прежде всего организаторы расчитывали на американцев, для болельщиков из других стран этот турнир дорогое удовольствие, да и далеко.
Сам же турнир, как бы его не рекламировали не очень серьёзный, ну по крайней мере точно не сопастовим с ЧМ среди сборных команд, да и ЛЧ проигрывает вчистую.
Я бы его сравнил с предсезонным турниром с большими призовыми.
А теперь вернёмся к американскому болельщику.
В среднем на НХЛ или НБА билет стоит примерно 100 долларов, на американский футбол 150-200 долларов, бейсбол можно посмотреть от 10 долларов за регулярку.
Да, билеты могут достигать значительно больших сумм за счёт расположения мест и випов.
На того же Месси билет стоит от 36 долларов.
Как не крути футбол (соккер) не так уж и популярный вид спорта, что бы платить по тысячи долларов за самый дешёвый билет, дпже если это Реал или ПСЖ.
Варвар7
Варвар7
06 июля в 13:45
Смотря сейчас на телодвижения организаторов в отношении стоимости билетов , понятно что хотели получить сверхприбыль, не просчитав заранее возможных рисков (а о футболе, игроках и зрителях похоже даже мысли не возникло) - и получилось , то что получилось - "Размах на доллар - удар на десять центов").
Scorp689
Scorp689
06 июля в 13:36
Это ещё раз говорит о популярности футбола не во всей Америке...
qjr6wt6c356w
qjr6wt6c356w ответ m6mnu2mdd9jt (раскрыть)
06 июля в 13:22, ред.
    TheBoLt
    TheBoLt
    06 июля в 13:19
    Все потому, что ЧМ в америке. Сделали бы в Европе или в развитых странах Азии/Аравии, стадионы бы битком набивались
    m6mnu2mdd9jt
    m6mnu2mdd9jt
    06 июля в 13:18
    Кстати протон не раз заявлял, что он айтишник и "писать" программы это его работа и он может всё.
    Если, что я ни на что не намекаю... просто вспомнилось.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
    06 июля в 13:13, ред.
    И ВАм в персону дня хорошего!
    Тоже не расслабляйтесь там...)

    )))))))))))))))))))))))))))))))

    Вдруг коровы возмутятся и потребуют вживую...))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    06 июля в 13:12
    Приветствую!Вы там аккуратнее с овечками!А то получится бык)))
    79er2db8p59u
    79er2db8p59u ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    06 июля в 13:11
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      06 июля в 13:03, ред.
      это еще цветочки. ягоды будут в 2026 ))
      когда подсчитают убытки после чм-2026
      Варвар7
      Варвар7
      06 июля в 12:58
      Следующий шаг организаторов - акция : " Приведи друга и билет подешевеет ещё в 2 раза"...)
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