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Мексика обыграла США и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

вчера, 08:59
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 2Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Мексика обыграла США (2:1) в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.

В составе сборной Мексики голами отличились Рауль Хименес и Эдсон Альварес. За сборную США забил Крис Ричардс.

Таким образом, Мексика в 13-й раз в истории стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ, являясь лидером по количеству выигранных титулов турнира.

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Все комментарии
catal
catal ответ j92na3xbvnw5 (раскрыть)
вчера в 11:23
ставка сгорела? )
j92na3xbvnw5
j92na3xbvnw5
вчера в 11:09
Суперкомпьютер ставил на американцев. Позор ему.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:58
Приветствую!!!
Или сделают еще одним штатом.)))
galem72
galem72
вчера в 10:50
Ничего удивительного, что в финале встретились Мексика и США. На этом кубке и побеждать больше некому. Там только 2 эти сборки и немножко Коста Рика с Канадой могут что-то показать.
galem72
galem72 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:42
Давно ничего не выигрывали? ))

С учётом того, что этот турнир проходит раз в 2 года, то только в 21 веке Мексика хватала эту чашку аж 7 раз: в 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025.
США на один кубок меньше — 6 раз: в 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021. А по серебру они вообще мексов обогнали.
drug01
drug01
вчера в 10:24
Мексика молодец! А ставки были больше на Сша???
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
Поздравляю 🔥
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:36
Молодцы.... давно мексиканцы ничего не выигрывали....
112910415
112910415
вчера в 09:31
геройствуют геройские мексиканцы !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:28
Поздравим латиносов! Теперь границу им вообще перекроют)))
hx92h3tspqdy
hx92h3tspqdy
вчера в 09:10
Текилу в студию! А пиндосам гулять по холодку, ну если они его найдут!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:01
Мексиканцев с победой! Волевой. Американцам не помог даже быстрый гол.
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