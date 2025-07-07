Мексика обыграла США и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Мексика обыграла США (2:1) в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.
В составе сборной Мексики голами отличились Рауль Хименес и Эдсон Альварес. За сборную США забил Крис Ричардс.
Таким образом, Мексика в 13-й раз в истории стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ, являясь лидером по количеству выигранных титулов турнира.
Или сделают еще одним штатом.)))
Или сделают еще одним штатом.)))
С учётом того, что этот турнир проходит раз в 2 года, то только в 21 веке Мексика хватала эту чашку аж 7 раз: в 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025.
США на один кубок меньше — 6 раз: в 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021. А по серебру они вообще мексов обогнали.
С учётом того, что этот турнир проходит раз в 2 года, то только в 21 веке Мексика хватала эту чашку аж 7 раз: в 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025.
США на один кубок меньше — 6 раз: в 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021. А по серебру они вообще мексов обогнали.