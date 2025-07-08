«Бавария» проявляет интерес к Ренато Вейге

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вчера, 15:29

«Бавария» рассматривает защитника «Челси» как одного из претендентов на позицию защитника из-за его универсальности.

Потребность в укреплении защиты может возникнуть в случае, если покинет клуб.

Главный тренер мюнхенцев не рассчитывает на корейца, что делает его уход почти неизбежным.

Потенциальный трансфер Вейги обойдется «Баварии» примерно в 30 млн фунтов, и клуб считает его игроком с «огромным потенциалом».

«Челси» осведомлен об интересе мюнхенцев, однако переговоров пока не проводилось.