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«Бавария» проявляет интерес к Ренато Вейге

вчера, 15:29

«Бавария» рассматривает защитника «Челси» Ренато Вейгу как одного из претендентов на позицию защитника из-за его универсальности.

Потребность в укреплении защиты может возникнуть в случае, если Ким Мин-Джэ покинет клуб.

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани не рассчитывает на корейца, что делает его уход почти неизбежным.

Потенциальный трансфер Вейги обойдется «Баварии» примерно в 30 млн фунтов, и клуб считает его игроком с «огромным потенциалом».

«Челси» осведомлен об интересе мюнхенцев, однако переговоров пока не проводилось.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:36
Хороший защитник,надо брать.
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