«Бавария» проявляет интерес к Ренато Вейге

«Бавария» рассматривает защитника «Челси» Ренато Вейгу как одного из претендентов на позицию защитника из-за его универсальности.
Потребность в укреплении защиты может возникнуть в случае, если Ким Мин-Джэ покинет клуб.
Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани не рассчитывает на корейца, что делает его уход почти неизбежным.
Потенциальный трансфер Вейги обойдется «Баварии» примерно в 30 млн фунтов, и клуб считает его игроком с «огромным потенциалом».
«Челси» осведомлен об интересе мюнхенцев, однако переговоров пока не проводилось.