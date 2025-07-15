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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Жезуш признал, что возглавил «Аль-Наср» по приглашению Криштиану Роналду

сегодня, 00:46

Жорже Жезуш прокомментировал свое назначение на должность главного тренера аравийского «Аль-Насра».

70-летний португалец признал, что ключевую роль в его решении стало приглашение главной звезды команды Криштиану Роналду:

Мне очень нравится в Саудовской Аравии. Это страна будущего: и в плане футбола, и в плане всего остального. Однако без приглашения Роналду меня бы здесь не было. Криштиану побеждал везде, где играл, но ему пока не удалось добиться успеха в Аравии. Надеюсь я смогу помочь ему в предстоящем сезоне.

Жезуш в прошлом сезоне работал в Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», и его команда заняла второе место, после чего португалец сдал дела итальянцу Симоне Индзаги.

«Аль-Наср» в чемпионате-2024/25 занял третье место, хотя Роналду с 25 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:02
Жозеф Жезуш - "Карманный тренер"...)
srn93j978agh
srn93j978agh
сегодня в 05:59
Вот и у арабов роновский футбол начал процветать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:52
Всё для Рона, он как ребёнок в любой команде. Пенальти ему дайте пробить, напарников нужных купите, тренера желательно по его вкусу. Да ещё земляка. При таких условиях он ещё что-нибудь покажет...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:16
Так пригласили, что не смог отказаться...
Пасынок Переса
Пасынок Переса
сегодня в 01:06
Там где игроки приглашают тренеров - футбол заканчивается. Сколько их было уже этих тренеров. 😄
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:53
Всё-таки они преследуют одну цель...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:50
А вдруг у Жезуша всё получится, точнее у них двоих?
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