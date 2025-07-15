Жезуш признал, что возглавил «Аль-Наср» по приглашению Криштиану Роналду

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сегодня, 00:46

прокомментировал свое назначение на должность главного тренера аравийского «Аль-Насра».

70-летний португалец признал, что ключевую роль в его решении стало приглашение главной звезды команды :

Мне очень нравится в Саудовской Аравии. Это страна будущего: и в плане футбола, и в плане всего остального. Однако без приглашения Роналду меня бы здесь не было. Криштиану побеждал везде, где играл, но ему пока не удалось добиться успеха в Аравии. Надеюсь я смогу помочь ему в предстоящем сезоне.

Жезуш в прошлом сезоне работал в Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», и его команда заняла второе место, после чего португалец сдал дела итальянцу .

«Аль-Наср» в чемпионате-2024/25 занял третье место, хотя Роналду с 25 голами стал лучшим бомбардиром турнира.