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Стример IShowSpeed отпраздновал гол в стиле Роналду на «Уэмбли»

сегодня, 00:26

Интернет-стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, известный под псевдонимом IShowSpeed, отметился голом в благотворительном матче, который прошёл на «Уэмбли».

Встреча между «Sidemen FC» и «YouTube Allstars» завершилась вничью со счётом 9:9 и перешла в серию пенальти. Американец, игравший за команду YouTube Allstars, реализовал свою попытку и отпраздновал гол в стиле нападающего "Аль-Насра Криштиану Роналду при поддержке 90 тысяч зрителей. В итоге «звезды ютуба» победили в серии одиннадцатиметровых 5:4.

Стример IShowSpeed отпраздновал гол в стиле Роналду на «Уэмбли» Стример IShowSpeed отпраздновал гол в стиле Роналду на «Уэмбли»

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Все комментарии
yz9ry36b5v7g
yz9ry36b5v7g
сегодня в 08:17
У каждого свой стиль празднования, какой ему нравится, у Аршавина свой, у Дзюбы свой, у Криша свой
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:02
Лучше бы в стиле Аршавина сделал...:))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:23
А, вот интересно , эта "Звезда Ютуба" праздновала гол в замедленном исполнении?(всё таки , должна ведь хоть чем то фишка , от оригинала отличатся) )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:34
Ну и что нам теперь делать, тоже праздновать?
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