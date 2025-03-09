Стример IShowSpeed отпраздновал гол в стиле Роналду на «Уэмбли»

1741469185

сегодня, 00:26

Интернет-стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, известный под псевдонимом IShowSpeed, отметился голом в благотворительном матче, который прошёл на «Уэмбли».

Встреча между «Sidemen FC» и «YouTube Allstars» завершилась вничью со счётом 9:9 и перешла в серию пенальти. Американец, игравший за команду YouTube Allstars, реализовал свою попытку и отпраздновал гол в стиле нападающего "Аль-Насра при поддержке 90 тысяч зрителей. В итоге «звезды ютуба» победили в серии одиннадцатиметровых 5:4.