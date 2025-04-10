Клопп выступит на мероприятии «Ливерпуля» в мае

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетит гала-бал LFC Foundation.
Специалист давно является послом благотворительной организации и впервые выступит на мероприятии после ухода из клуба. Прошлым летом он стал первым почётным послом LFC Foundation.
Гала-бал пройдёт 23 мая. Средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку работы фонда, который, как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», только в прошлом сезоне поддержал более 127 тысяч человек и недавно запустил амбициозную новую стратегию с целью увеличения этой цифры до 500 000 за сезон.
Часть собранных средств также пойдёт в Forever Reds, официальную ассоциацию бывших игроков клуба, которая была создана для того, чтобы экс-футболисты всегда чувствовали себя частью семьи LFC, оказывая поддержку, вовлекая их в важную работу в местном сообществе и информируя их о новых событиях.