Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБлаготворительностьАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Клопп выступит на мероприятии «Ливерпуля» в мае

вчера, 12:53

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетит гала-бал LFC Foundation.

Специалист давно является послом благотворительной организации и впервые выступит на мероприятии после ухода из клуба. Прошлым летом он стал первым почётным послом LFC Foundation.

Гала-бал пройдёт 23 мая. Средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку работы фонда, который, как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», только в прошлом сезоне поддержал более 127 тысяч человек и недавно запустил амбициозную новую стратегию с целью увеличения этой цифры до 500 000 за сезон.

Часть собранных средств также пойдёт в Forever Reds, официальную ассоциацию бывших игроков клуба, которая была создана для того, чтобы экс-футболисты всегда чувствовали себя частью семьи LFC, оказывая поддержку, вовлекая их в важную работу в местном сообществе и информируя их о новых событиях.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Уэйн Руни и Тайсон Фьюри возглавят сборную Англии в благотворительном матче
11 марта
Стример IShowSpeed отпраздновал гол в стиле Роналду на «Уэмбли»
09 марта Фото
Симеоне пригласил на матч игроков клуба-соперника по Кубку Испании
03 марта
ОфициальноПедри стал амбассадором фонда «Барселоны»
16 февраля
Команда Венгера обыграла подопечных Почеттино в благотворительном матче
15 февраля
Варан вышел на поле спустя четыре месяца после завершения карьеры
23 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
Клопп - оратор , смотри Юрген во время выступления , не вставляй крепкие тренерские обороты...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 