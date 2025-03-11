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Уэйн Руни и Тайсон Фьюри возглавят сборную Англии в благотворительном матче

вчера, 15:59

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри будут руководить сборной Англии, состоящей из спортсменов и знаменитостей, в благотворительном матче.

Игра между англичанами и сборной мира состоится 15 июня на домашнем стадионе МЮ «Олд Траффорд».

В мероприятии примут участие также бывшие игроки женской сборной Англии Джилл Скотт и Стеф Хоутон, певцы Луи Томлинсон из One Direction и Том Греннан, олимпийский чемпион Мо Фарах, экс-вратарь мужской национальной команды Джо Харт и бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи. Также на «Олд Траффорд» вернутся Гари Невилл и Пол Скоулз.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:13
С медийной стороны, наверное будет успех, со спортивной вряд ли
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
Короче, если не выиграют , то дадут... (окажут силовое воздействие)...)
5v6yqxc4xd6a
5v6yqxc4xd6a
вчера в 16:12
Публичные и популярные должны возглавить и играть, это же шоу
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