Уэйн Руни и Тайсон Фьюри возглавят сборную Англии в благотворительном матче

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вчера, 15:59

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри будут руководить сборной Англии, состоящей из спортсменов и знаменитостей, в благотворительном матче.

Игра между англичанами и сборной мира состоится 15 июня на домашнем стадионе МЮ «Олд Траффорд».

В мероприятии примут участие также бывшие игроки женской сборной Англии Джилл Скотт и Стеф Хоутон, певцы Луи Томлинсон из One Direction и Том Греннан, олимпийский чемпион Мо Фарах, экс-вратарь мужской национальной команды Джо Харт и бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи. Также на «Олд Траффорд» вернутся Гари Невилл и Пол Скоулз.