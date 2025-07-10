Министр спорта Татарстана ожидает аншлаг на Суперкубке России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в эфире «Матч ТВ» сказал, что ожидает полные трибуны на матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА .

Игра состоится 12 июля в Казани.

«Краснодар» и ЦСКА должны показать отличный футбол. Тем более уже накануне начала нового сезона РПЛ . Мы надеемся, что будет зрелищно, но это уже зависит от команд. Что касается «околофутбола», то уже здесь мы с РФС постараемся всё сделать на самом высоком уровне.

Ожидаем аншлаг — порядка 40 тысяч зрителей посетят «Ак Барс Арену».