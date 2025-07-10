Министр спорта Татарстана ожидает аншлаг на Суперкубке России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в эфире «Матч ТВ» сказал, что ожидает полные трибуны на матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Игра состоится 12 июля в Казани.
«Краснодар» и ЦСКА должны показать отличный футбол. Тем более уже накануне начала нового сезона РПЛ. Мы надеемся, что будет зрелищно, но это уже зависит от команд. Что касается «околофутбола», то уже здесь мы с РФС постараемся всё сделать на самом высоком уровне.
Ожидаем аншлаг — порядка 40 тысяч зрителей посетят «Ак Барс Арену».