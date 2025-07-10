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Министр спорта Татарстана ожидает аншлаг на Суперкубке России

вчера, 09:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 18:00 Не начался

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в эфире «Матч ТВ» сказал, что ожидает полные трибуны на матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Игра состоится 12 июля в Казани.

«Краснодар» и ЦСКА должны показать отличный футбол. Тем более уже накануне начала нового сезона РПЛ. Мы надеемся, что будет зрелищно, но это уже зависит от команд. Что касается «околофутбола», то уже здесь мы с РФС постараемся всё сделать на самом высоком уровне.

Ожидаем аншлаг — порядка 40 тысяч зрителей посетят «Ак Барс Арену».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:17
все ли билеты будут платными ?
rub82eegx5w6
rub82eegx5w6
вчера в 11:52
Не так часто такие матчи проводятся.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:08
А чё по погоде обещают? Лишь бы сильной жары не было
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05, ред.
Ну если министр спорта Татарстана сказал - аншлаг обеспечен ( тем более планируется концертная программа))))
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