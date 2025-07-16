Экс-спортдир ЦСКА объяснил, почему клуб в своё время отказался от Соболева

Экс-спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал источнику, почему клуб в своё время не стал подписывать бывшего нападающего «Спартака» , который сейчас выступает за «Зенит».

Кубок ФНЛ на Кипре. Александр — форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире.

Переходит к тебе такой игрок, поначалу себя сдерживает, а как становится лидером — нутро вылезает. Качественные скауты подмечают такие вещи.

По условиям, вроде, договорились. Но я в отчёте написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд, — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчёт характера тоже предостерёг.

Зачем тогда было вести переговоры? Я не принимал решений. Просто объяснял, чем Соболев не подходит. Помню, меня спросили: «Не боишься, что футболист [Cоболев] нравится Гинеру?» Ответил: «Гинер мне платит, чтобы я ему поддакивал?»