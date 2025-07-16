Экс-спортдир ЦСКА объяснил, почему клуб в своё время отказался от Соболева

Экс-спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал источнику, почему клуб в своё время не стал подписывать бывшего нападающего «Спартака» Александра Соболева, который сейчас выступает за «Зенит».
Кубок ФНЛ на Кипре. Александр — форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире.
Переходит к тебе такой игрок, поначалу себя сдерживает, а как становится лидером — нутро вылезает. Качественные скауты подмечают такие вещи.
По условиям, вроде, договорились. Но я в отчёте написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд, — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчёт характера тоже предостерёг.
Зачем тогда было вести переговоры? Я не принимал решений. Просто объяснял, чем Соболев не подходит. Помню, меня спросили: «Не боишься, что футболист [Cоболев] нравится Гинеру?» Ответил: «Гинер мне платит, чтобы я ему поддакивал?»
Вероятно Вы правы, хотя, и то, и другое- чести людям не делает.
Вероятно Вы правы, хотя, и то, и другое- чести людям не делает.
Не обратил внимания, спасибо.
Не обратил внимания, спасибо.
У него в материале есть приставка "ЭКС", стало быть, УЖЕ у Гинера зарплату НЕ получает.)
P. S. Видимо, Гинеру все таки доложили, что Мовсесьян не собирается ему поддакивать...))
У него в материале есть приставка "ЭКС", стало быть, УЖЕ у Гинера зарплату НЕ получает.)
P. S. Видимо, Гинеру все таки доложили, что Мовсесьян не собирается ему поддакивать...))
Мовсесьян по всей видимости не зря получает зарплату у Гинера...
Да и селекционная работа это подтверждает...
Мовсесьян по всей видимости не зря получает зарплату у Гинера...
Да и селекционная работа это подтверждает...
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!)))
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!)))
Обще известно, что я симпатизирую Соболю и был крайне огорчен его уходом из Спартака, потому что Соболь по натуре лидер и обостряющий игрок. Другое дело- его человеческие качества. Что касается того, что он, когдато судью послал, то после этого, подобного, за ним не припомню, а не пригласить способного форварда только из-за одного эпизода- недальновидно.
Помню, вратарь Локомотива Овчинников, обещал журналисту дать в лоб. И что, его выгнали из команды?! Терпеть не могу приблизительности и непрофессионализма!!!
Обще известно, что я симпатизирую Соболю и был крайне огорчен его уходом из Спартака, потому что Соболь по натуре лидер и обостряющий игрок. Другое дело- его человеческие качества. Что касается того, что он, когдато судью послал, то после этого, подобного, за ним не припомню, а не пригласить способного форварда только из-за одного эпизода- недальновидно.
Помню, вратарь Локомотива Овчинников, обещал журналисту дать в лоб. И что, его выгнали из команды?! Терпеть не могу приблизительности и непрофессионализма!!!