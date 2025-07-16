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Экс-спортдир ЦСКА объяснил, почему клуб в своё время отказался от Соболева

вчера, 09:52

Экс-спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал источнику, почему клуб в своё время не стал подписывать бывшего нападающего «Спартака» Александра Соболева, который сейчас выступает за «Зенит».

Кубок ФНЛ на Кипре. Александр — форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире.

Переходит к тебе такой игрок, поначалу себя сдерживает, а как становится лидером — нутро вылезает. Качественные скауты подмечают такие вещи.

По условиям, вроде, договорились. Но я в отчёте написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд, — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчёт характера тоже предостерёг.

Зачем тогда было вести переговоры? Я не принимал решений. Просто объяснял, чем Соболев не подходит. Помню, меня спросили: «Не боишься, что футболист [Cоболев] нравится Гинеру?» Ответил: «Гинер мне платит, чтобы я ему поддакивал?»

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 17:31
У Семака с Медведевым другой подход, они как на восточном базаре ходят пробуют, если не вкусно выплевывают.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:03
Приветствую!!!
Вероятно Вы правы, хотя, и то, и другое- чести людям не делает.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28
Приветствую! Послать журналиста и судью, это разные вещи. Да и Овчинников тогда тренером уже вроде был.)
Шуня771
Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:44
Приветствую Уважаемый!
Не обратил внимания, спасибо.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:28
Приветствую, Олег!
У него в материале есть приставка "ЭКС", стало быть, УЖЕ у Гинера зарплату НЕ получает.)

P. S. Видимо, Гинеру все таки доложили, что Мовсесьян не собирается ему поддакивать...))
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:57
А ведь Соболев не раз своим языком подводил Спартак!

Мовсесьян по всей видимости не зря получает зарплату у Гинера...
Да и селекционная работа это подтверждает...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:39
Нашел что вспомнить, тогда с никакущим Сити из года в год последнее место в группе занимали
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:21
Приветствую, Дружище!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:09
Приветствую Виктор!Иногда личные качества и климат в коллективе перевешивают все остальное!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:36
Ну и зачем Мовсесьян вспомнил об этом? У каждого есть свой скелет в шкафу, что теперь всю жизнь об этом вспоминать? Тем более, что сейчас у Соболева не самый простой период в карьере. Ладно мы, обычные люди, перемываем все кости игрокам, но зачем это делает бывший спортивный спортивный директор ЦСКА?
Capral
Capral
вчера в 10:11
Слишком откровенное и глупейшее интервью. Во-первых, сравнивать подвижного технаря Думбия с позиционщиком Соболевым- уже тупость. Во-вторых, уже одно то, что Соболь нравился Гинеру говорит о многом, а слова Мовсесьяна, о том, что он не прогнулся перед Гинером- свидетельство спесивости арменина или его недалекости... Где сейчас Гинер и где Мовсесьянц...
Обще известно, что я симпатизирую Соболю и был крайне огорчен его уходом из Спартака, потому что Соболь по натуре лидер и обостряющий игрок. Другое дело- его человеческие качества. Что касается того, что он, когдато судью послал, то после этого, подобного, за ним не припомню, а не пригласить способного форварда только из-за одного эпизода- недальновидно.
Помню, вратарь Локомотива Овчинников, обещал журналисту дать в лоб. И что, его выгнали из команды?! Терпеть не могу приблизительности и непрофессионализма!!!
Гость
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