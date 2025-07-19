«Сочи» объявило об аренде нападающего «Локомотива»

Пресс-служба «Сочи» объявила об аренде нападающего «Локомотива» Артёма Корнеева.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард будет выступать за «Сочи» под 18-м номером.
Пресс-служба «Сочи» объявила об аренде нападающего «Локомотива» Артёма Корнеева.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард будет выступать за «Сочи» под 18-м номером.
А то сидел бы на лавке в первом тайме в футболке Локо, а во втором уже пересел на другую лавку и переоделся))
А то сидел бы на лавке в первом тайме в футболке Локо, а во втором уже пересел на другую лавку и переоделся))