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Семак: «Волкову было бы логично уйти в аренду»

вчера, 12:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитнику команды Сергею Волкову нужно набраться практики в другом клубе.

Арсен Адамов получит свой шанс. Он находится в игровом тонусе, в отличие от Сергея Волкова. Волкову логично уйти в аренду, чтобы набирать форму.

Ранее сообщалось, что Волков перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2025/26.

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Все комментарии
vp443g3qs9sy
vp443g3qs9sy
вчера в 15:01
Ну всё, приехал
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:27
Зачем брали, если заранее было известно, что этим всё закончится? Сорвали парня с места, где играл успешно...
То же случилось с Ахметовым и т.д.
О Дельфине не говорю, так как там было несколько
иначе: две стороны страстно желали быть вместе!
Теперь любовь прошла и всё дальше будет классическим маршрутом.
Принцип ,,денег много- хватай всё "" работает безупречно!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:13
Думаю, Семак дал Волкову дельный и мудрый совет. Молодому футболисту нужна игровая практика, а в основу Зенита ему не пробиться. Сочи для него наилучший вариант. Если хорошо себя там проявит, то Зенит вернет его и даст шанс.
kauevwyaug6v
kauevwyaug6v
вчера в 13:07
Нечего лавки протирать, то в Краснодаре, то в Зените.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:36
Так Волков, вроде бы, уже в аренде, как раз в Сочи... А Семак? Сергей Богданович на него больше не рассчитывают.
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