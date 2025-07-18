Семак: «Волкову было бы логично уйти в аренду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитнику команды Сергею Волкову нужно набраться практики в другом клубе.
Арсен Адамов получит свой шанс. Он находится в игровом тонусе, в отличие от Сергея Волкова. Волкову логично уйти в аренду, чтобы набирать форму.
Ранее сообщалось, что Волков перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2025/26.
То же случилось с Ахметовым и т.д.
О Дельфине не говорю, так как там было несколько
иначе: две стороны страстно желали быть вместе!
Теперь любовь прошла и всё дальше будет классическим маршрутом.
Принцип ,,денег много- хватай всё "" работает безупречно!
То же случилось с Ахметовым и т.д.
О Дельфине не говорю, так как там было несколько
иначе: две стороны страстно желали быть вместе!
Теперь любовь прошла и всё дальше будет классическим маршрутом.
Принцип ,,денег много- хватай всё "" работает безупречно!