Семак: «Волкову было бы логично уйти в аренду»

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вчера, 12:12

Главный тренер «Зенита» заявил, что защитнику команды нужно набраться практики в другом клубе.

Арсен Адамов получит свой шанс. Он находится в игровом тонусе, в отличие от Сергея Волкова. Волкову логично уйти в аренду, чтобы набирать форму.

Ранее сообщалось, что Волков перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2025/26.