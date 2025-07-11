Защитник «Зенита» перешёл в «Урал»

Защитник «Зенита» Матвей Бардачёв стал игроком «Урала».
Пресс-служба екатеринбургского клуба уже поприветствовала 19-летнего игрока:
Молодой защитник, права на которого принадлежат «Зениту», уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды и уже присоединился к тренировочному процессу. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры.
Ранее стало известно, что в «Урал» перешёл футболист Евгений Харин из «Ахмата».