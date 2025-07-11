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Защитник «Зенита» перешёл в «Урал»

вчера, 11:13

Защитник «Зенита» Матвей Бардачёв стал игроком «Урала».

Пресс-служба екатеринбургского клуба уже поприветствовала 19-летнего игрока:

Молодой защитник, права на которого принадлежат «Зениту», уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды и уже присоединился к тренировочному процессу. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры.

Ранее стало известно, что в «Урал» перешёл футболист Евгений Харин из «Ахмата».

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Все комментарии
u7ktzkqk6heq
u7ktzkqk6heq
вчера в 12:08, ред.
А почему дважды судимый уголовник Гинер в Бразилии игроков покупает, а не свою молодежь на поле выпускает? Или у него тоже иные взгляды на футбол?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:36
Поклонники сине-бело-голубых ратуют за то, чтобы свою молодежь наигрывать в Зените. А тогда Педро, Энрике, Гонду, Бариоса, Нино, и пр. в аренды отправлять? Миллер - ваш кумир, накупил их 14 голов не для того, чтобы Зенит какую то молодежь наигрывал. У него иный взгляды на жизнь
lotsman
lotsman
вчера в 11:31
Своих молодых надо у себя натаскивать на игру, а не отправлять их в другие клубы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:15
Жаль, что для своих игроков не находится место в составе Зенита...
Гость
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