Защитник «Зенита» перешёл в «Урал»

Защитник «Зенита» стал игроком «Урала».

Пресс-служба екатеринбургского клуба уже поприветствовала 19-летнего игрока:

Молодой защитник, права на которого принадлежат «Зениту», уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды и уже присоединился к тренировочному процессу. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры.