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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Сочи» объявил об аренде нападающего «Локомотива»

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 17:18
Сочи делает многое для укрепления состава...
Alex_67
Alex_67
19 июля в 17:16
Сочи, арендуя молодых перспективных игроков, даёт возможность посмотреть на них в деле потенциальным покупателям. А может быть и Зенит когда-нибудь кого-нибудь выберет?
uhe34a8k6ktu
uhe34a8k6ktu
19 июля в 16:34
Не хотят обратно в Пердив.
s4fe9tyu7qvu
s4fe9tyu7qvu
19 июля в 16:04
Пусть Корнееву повезет в Сочи.
CCCP1922
CCCP1922
19 июля в 15:08
В Локомотиве молодых игроков много, на всех Сочи не хватит.
sihafazatron
sihafazatron
19 июля в 14:36, ред.
Прям перед игрой перешёл, хорошо хоть не в перерыве матча))
А то сидел бы на лавке в первом тайме в футболке Локо, а во втором уже пересел на другую лавку и переоделся))
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