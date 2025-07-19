«Сочи» объявил об аренде нападающего «Локомотива»

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19 июля 2025, 14:34

Пресс-служба «Сочи» объявила об аренде нападающего «Локомотива» .

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард будет выступать за «Сочи» под 18-м номером.