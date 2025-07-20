«Зенит» не проигрывает в первом туре чемпионата России 23 года подряд

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вчера, 23:25

«Зенит» не знает поражений в первых турах чемпионатов России 23 года подряд.

Сегодня, 20 июля, петербуржский клуб продлил рекордную серию, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1 в стартовом туре нового сезона РПЛ . Прошлый раз «Зенит» терпел неудачу на старте чемпионата 9 марта 2002 года, когда проиграл 0:2 в гостях у махачкалинского «Анжи».