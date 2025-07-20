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«Зенит» не проигрывает в первом туре чемпионата России 23 года подряд

20 июля 2025, 23:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» не знает поражений в первых турах чемпионатов России 23 года подряд.

Сегодня, 20 июля, петербургский клуб продлил рекордную серию, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1 в стартовом туре нового сезона РПЛ. Прошлый раз «Зенит» терпел неудачу на старте чемпионата 9 марта 2002 года, когда проиграл 0:2 в гостях у махачкалинского «Анжи».

Второе место в истории чемпионатов России по этому показателю принадлежит московскому ЦСКА. «Армейцы» не знали поражений в первых турах 17 лет подряд – с 2002 по 2018 год.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ CSKA2012 (раскрыть)
21 июля в 12:08
Согласен, такое себе даже в конюшне не позволяли, хотя.... один год, при уважаемом мною Леониде, штук пятнадцать "точек" ставили...))
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
21 июля в 11:42
Когда уже будет Закат этого клуба
viv
viv
21 июля в 09:23, ред.
Особенно когда пенальти ставят в чужие ворота.
CSKA2012
CSKA2012
21 июля в 07:46
Особенно когда за уши тянут, каждые 30 туров)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ bv2mpak6vpvq (раскрыть)
21 июля в 07:26, ред.
Вы молоды..., оттого-то и не застали 90-е, когда за Спартак в ЛЧ было по крайней мере не стыдно...
v3p9r64wy7z5
v3p9r64wy7z5 ответ umrpjwuwr33w (раскрыть)
21 июля в 04:38
Победы хоть приходят, а некоторые о них только мечтают годами.
bv2mpak6vpvq
bv2mpak6vpvq ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
21 июля в 04:21
А кто у нас в ЛЧ феерит, что-то трудно припомнить.
Шуня771
Шуня771
21 июля в 00:24
Открыта летопись рекордов к юбилею...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 июля в 00:22, ред.
))) Это что за достижение такое, чтоб трубить об этом на всю округу ? Своеобразный кайф для нищих ?!
Во времена СССР Зенит мог хвалиться лишь своими фотоаппаратами, а не футбольной командой, которую даже на задворки не пускали. А тут видите ли великой командой стали.
Лучше бы показывали какие вы крутые в ЛЧ, хохмачи напыщенные... Уж там достижениями не пахнёт, - один позор и Сережины слёзы/сопли...
umrpjwuwr33w
umrpjwuwr33w
21 июля в 00:03
С каждым годом победы приходят туго...
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 23:38
Ну и флаг ему в руки !
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