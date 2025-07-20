«Зенит» не проигрывает в первом туре чемпионата России 23 года подряд

«Зенит» не знает поражений в первых турах чемпионатов России 23 года подряд.
Сегодня, 20 июля, петербургский клуб продлил рекордную серию, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1 в стартовом туре нового сезона РПЛ. Прошлый раз «Зенит» терпел неудачу на старте чемпионата 9 марта 2002 года, когда проиграл 0:2 в гостях у махачкалинского «Анжи».
Второе место в истории чемпионатов России по этому показателю принадлежит московскому ЦСКА. «Армейцы» не знали поражений в первых турах 17 лет подряд – с 2002 по 2018 год.
Во времена СССР Зенит мог хвалиться лишь своими фотоаппаратами, а не футбольной командой, которую даже на задворки не пускали. А тут видите ли великой командой стали.
Лучше бы показывали какие вы крутые в ЛЧ, хохмачи напыщенные... Уж там достижениями не пахнёт, - один позор и Сережины слёзы/сопли...
Во времена СССР Зенит мог хвалиться лишь своими фотоаппаратами, а не футбольной командой, которую даже на задворки не пускали. А тут видите ли великой командой стали.
Лучше бы показывали какие вы крутые в ЛЧ, хохмачи напыщенные... Уж там достижениями не пахнёт, - один позор и Сережины слёзы/сопли...