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Месси обогнал Роналду по голам без учёта пенальти

вчера, 08:33
Нью-Йорк Рэд БуллзЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд Буллз1 : 5Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС против «Нью-Йорк Рэд Буллз» (5:1).

Благодаря этим голам он обошёл нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству голов (не включая пенальти) и вновь стал обладателем рекорда в этой категории.

Теперь у Лео 764 таких гола, в то время как у Криштиану — 763. В общей сложности Месси забил 874 гола (включая 110 с пенальти) за 1114 матчей, тогда как Роналду — 938 голов (из которых 175 — с пенальти) в 1281 игре.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:53
Ну, в целом что-то в этом вашем тезисе есть, тк я пересматриваю не модные современные чудо(юдо)-матчи, а обзоры сборной бразилии образца чм2002. И наблюдаю опускающегося в полузащиту за мячем роналдо, гибридную роль крайков - особенно некого р.карлоса а-ля трент-арнольд, так это все при незапрещенном тогда еще дриблинге, что в разы повышал смотрибельность тех матчей, а еще с удивлением вспоминаешь, что позиционная атака не обязательно унылое и почти всегда вертикальное перекатывание мяча))) а что пенальти можно не только дать, но и не дать - я вообще молчу
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:31
Я не знаю, какой сейчас первый.
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:30
Понизился, да еще как. Нет больше в Германии непобедимой Баварии, как в 70-х. Нет непобедимых Аякса и Ливерпуля, как 50 лет назад. Нет, того романтичного футбола, о котором мы забыли, но есть прагматичный и мало интересный футбол... Вот уйдут, Месси и Рон, и кто их заменит?
Ладно, время позднее, пора спать. Доброй ночи.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
Возможно, после тики таки и гегенпрессинга грядет что-то новое. Возможно, опять гвардиола пересоберет, или псж закрепит успех доминацией в европе. Вы какой чемпионат считаете вторым в европе?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26
Ну из вашего тезиса следует, что в целом уровень мирового футбола понизился, тк не вижу, какой чемпионат сейчас сильнее англии с испанией. Яж и обозначил испанию НИЖЕ англии
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:25
Вот в этом и парадокс...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:24
Если от истукана мяч отлетает на десять метров...и 24 раза залетает в ворота, вай нот?
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:24
Итальянский футбол давно себя изжил, если один раз за 15 лет, итальянский клуб побеждает в еврокубках. АПЛ? Да, еще недавно- самая элитная и серьезная лига мира, но пока, в силе был МС. Сейчас, чемпион Англии Ливер- без шансов проигрывает ПСЖ, играя в трусливый, оборонительный футбол. Ну и Испания. Реал проигрывает четыре игры подряд Барселоне, играющей в авантюрный футбол, в футбол, который раскусил средний Интер, получивший разгром в финале. Спорить я не буду и доказывать, но если в испанском футболе, лучшим становится убогий позиционщик Довбик- это вызывает вопросы...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
Силу лиги обнаруживает количество международных кубков. По нему эта лига за последние десять лет ПЕРВАЯ. Но по бабкам и именам апл в этот период лучше, поэтому я считаю, что представители апл слишком сконцентрированы на своем чемпионате, чтобы всех громить в международных поединках. И я, несмотря на то что по факту испания первая, все же помещаю ее на вторую строку.
Вероятно, вы намекаете, что за последние десять лет она не вторая, а третья? Не согласен, тк у немцев только один суперклуб. Этого мало. Победа айнтрахта в лиге европы, результативность форварда жироны - все это РАЗОВЫЕ, неглобальные тезисы, которые не могут затмить главного - немцы, которых вы, как я понял, считаете лучше испанцев, на евроарене взяли ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ТРОФЕЕВ с сезона 2015-16, чем испанцы. Трансферы - топ-футболисты идут вначале в реал-барсу, а лишь потом их донашивает скупая бавария (исключение - небаварские звезды бундеслиги).
С германией я вам обьяснил.
Теперь об италии - то же самое - только и разок чемпионами европы не стали. Тоесть тут мне вас переубедить еще легче.
Ваш тезис о форварде жироны слабый, ибо этот успех он РАЗОВЫЙ, и я не упоминал, что испанцы ПЕРВЫЕ. Я назвал первой англию, а в англии этот игрок никак себя не зарекомендовал, все логично. Этокак Сергей Ребров - чемпионат Украины он просто рвал, а перейдя в апл - играл блекло. Потому что апл сильнее. Воттакой же принцип и с жиронцем - перейдя в первый по силе чемп и команду, где не на него одного играют и пускают в быструю удобную контратаку, он стушевался. Но чемпионат испании со своими сложностями. Еслиб он был простой, не брала бы севилья, атлетико, вильяреал лигу европы. Тамесли посмотреть, даже в ноунейм командах я обязательно нахожу 1-2 известных мне игроков - или восходящих звезд или заходящих. В англии, конечно, таких в каждой команде еще больше. Ноя и говорил, что англия лучше. Все логично. Уверен, и у вас прояснилось. Спасибо, что не спорите. Так что на ваше "ничего" вместе ответим - ничего! В футболе не то что мудрик может лучшим бомбардиром стать, в футболе лестер может премьер-лигу выиграть! Вот это в самом деле нонсенс
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:28
Ла Лига вторая в мире? А ничего, что в этой лиге лучшим бомбардиром стал истукан, от которого мяч отлетает на 10 метров, забивший 24 мяча? Это ли не НОНСЕНС...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 18:50
Ла лига вторая по силе в мире, так что забивать там отнюдь не легко
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:48
Месси и сделал рона одним из топ 12 футболистов в истории. Именно он разбудил его своим соперничеством и примером. Когда рон пришел к нему в испанию, то был звездой, но не легендой. Итут уже рон стал реально из кожи вон лезть. И сделал так, что как начал выигрывать спустя четыре сезона!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ jRest (раскрыть)
вчера в 18:46
Рон забивал через себя дважды и кроме этого еще один раз его гол такой не засчитали.
Рон забивал пяткой в прямом смысле, а не так, когда пятка - это просто щечка, но удар идет как бы себе между ног.
Рон кроме голов, о которых вы тенденциозно и кокетливо забыли, а вам уже тут напомнили, забивал в высоком прыжке и манчестеру.
Рон забивал после сольного прохода в мю в нулевые.
Рон нашел технику пеналей, когда бьет практически с навеса - топает опорной, мяч подскакивает, и удар.
Рон забивал остроумные голы за сборную, когда мяч случайно завис у него на плече, против барсы - когда он подкинул мяч пяткой при приеме, ив перыый год в реале - когда он кувыркнулся от столкновения с вратарем, но встал и забил.
Эстетика рона в сильнейшем дальнем ударе, сильном теле.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:31
Так у месси есть еще триумф с молодежкой и олимпийской, но у рона тоже две лиги наций, так что паритет в этом пункте (второсортные сбор-турниры)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:30
Нужно учитывать внутренние чемпионаты топ5, чм и че, лч, но когда они В ОСНОВЕ играли.
Получается, у месси больше чемпионатов и на два триумфа со сборной больше, а у рона на 1,5 лч.
У Рона 13 трофеев
А у Месси 16 - и то если не считать первые две испании и первую лч.
Я думаю, точка в противостоянии поставлена, расходимся. Не за явным преимуществом, тк лч считаю важнее внутренних чемпионатов, но победил МЕССИ, притом что играл в более слабой чем реал барсе!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:32
Но многие даже не видят этот момент или не хотят видеть.
167 матчей - это почти 3 сезона! Аргументы в пользу Месси весомее. Роналду не смог догнать по золотым бутсам, а играл-то он в топовых МЮ, Реал и Ювентус был лидером чемпионата. Здесь не может быть разговоров о том, что Месси играл в "тепличной" Барселоне.
В Барселоне даже Марадона не заиграл, многие звёзды не смогли закрепиться. Если не узко смотреть, то очевидно в Каталонии игра строится на других качествах игроков.
Роналду покидает штрафную площадь и теряет в качестве, поэтому и голов меньше забитых из-за пределов.
Хваленный удар куда-то исчезает. Точность важнее, например, гол Месси в ворота Мексики под самую штангу.
Иначе, отправились бы домой.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:19
МЮ Ферги, Ювентус, Реал были клубами, где были тепличные условия и заранее знали, кто станет чемпионом, кроме Испании.
В "тепличной" Барселоне многие не прижились.
Но тут такой факт, что количество игр Месси почти на 170 меньше. Это говорит о том, что аргентинец эффективнее и лучше! Наверное поэтому и сумел выиграть кубок мира.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ jRest (раскрыть)
вчера в 13:18
Гол пушка в ворота Порту с 40 метров.
Эталонный штрафной в ворота Портсмута.
Не менее классная банка в ворота Испании на ЧМ.
Гол в прыжке в ворота Сампдории.
Сразу приходит на ум)
Но для хейтеров действительно главное это "кончики волос".
У Месси сразу гол Баварии, когда посадил Боатенга и перекинул Нойера и гол в ворота Бильбао.

Голы разные, стили разные, но что у одного, что у другого красота)
112910415
112910415
вчера в 12:08
Полезное для футбола соперничество!
jRest
jRest
вчера в 11:30, ред.
Общее количество не отражает качество голов. Что можно вспомнить у Криштиану? Многие назовут гол в ворота Ювентуса и... празднование забитых мячей. Или у меня память плохая, но я особо интересного ничего не могу вспомнить у португальца. Может быть, если только тот гол кончиками волос, который Криштиану хотел записать на себя.

В то же время Месси очень часто забивал после дриблинга, и таких мячей едва ли не половина у него. Плюс мячи после красивых комбинаций, плюс шикарные штрафные. Зрелищность голов аргентинца в разы выше таковых у Роналду.

Зачастую именно поэтому и ставят аргентинца выше в истории футбола - зрелищность больше. А если ещё посчитать голевые передачи...
lazzioll
lazzioll ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:17
Ди Натале с нищим Удинезе в еврокубках клал)
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:15
Пеналду, Пеналду... так то у Месси тоже 110 с пенок. Пенанель Месси получается можно говорить
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:47
Квальярелла в его возрасте Серию А гонял
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:44
Оба молодцы конечно, целая эпоха, величие обоих бесспорно!🔥
Но тут надо учитывать ещё то, что португалец не тепличный, как Месси, и играл и побеждал в трех сильнейших чемпионатов Европы (Англия, Испания, Италия), и даже в 38 лет (в нынешнем возрасте Месси, который тусит в полупрофессиональном МЛС) не побоялся вернуться в АПЛ в кризисный МЮ и стать по сезону одним из лучших бомбардиров АПЛ. Да и не играл целых 2 года в легком французском чемпионате за команду, которая сильнее других в РАЗЫ и где заранее ещё до начала сезона известен чемпион 🙃 но даже там у него возникли проблемы, особенно в первом сезоне и его голевая феерия после тепличной Барселоны пошла на низ сразу.
Это лишь факты, не более того, всем добра 👍🏽
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 10:36
Почему? Потому что забил 450 голов за Реал за 9 лет? Ну так он выступал за Мадрид в прайме, а не начинал и заканчивал, как Месси. За тот же период (2009-2018) у Месси 472 голов за Барселону и что?
Capral
Capral
вчера в 10:32
Обожаю подобные моменты, когда пистон громит недотренера- могильщика Герты!!!!!!! Спасибо, Лео за подарок, за утреннее настроение!!!!!!! Можешь, когда хочешь!!!!!!!
Ну а, шварц, воистину- любитель весёлых разгромов!!!!!!!
Я даже скринил ролик- на память!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista
вчера в 10:27
Месси обогнул Мыс Горн и дрейфует в сторону Атлантического океана...
Пасынок Переса
Пасынок Переса ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:14
Пожалуй тогда надо к арабам и Майами добавить и Реал. ПСЖ очень хорошо это доказал. 🤔🤭
myst5
myst5
вчера в 10:08
Если бы Роналду всю жизнь играл бы в Ла лиге думаю у него бы было мячей 1500 сейчас
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:54
Упс...Где-то кто-то зарыдал
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