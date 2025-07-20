Месси обогнал Роналду по голам без учёта пенальти

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС против «Нью-Йорк Рэд Буллз» (5:1).
Благодаря этим голам он обошёл нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству голов (не включая пенальти) и вновь стал обладателем рекорда в этой категории.
Теперь у Лео 764 таких гола, в то время как у Криштиану — 763. В общей сложности Месси забил 874 гола (включая 110 с пенальти) за 1114 матчей, тогда как Роналду — 938 голов (из которых 175 — с пенальти) в 1281 игре.
В то же время Месси очень часто забивал после дриблинга, и таких мячей едва ли не половина у него. Плюс мячи после красивых комбинаций, плюс шикарные штрафные. Зрелищность голов аргентинца в разы выше таковых у Роналду.
Зачастую именно поэтому и ставят аргентинца выше в истории футбола - зрелищность больше. А если ещё посчитать голевые передачи...
В то же время Месси очень часто забивал после дриблинга, и таких мячей едва ли не половина у него. Плюс мячи после красивых комбинаций, плюс шикарные штрафные. Зрелищность голов аргентинца в разы выше таковых у Роналду.
Зачастую именно поэтому и ставят аргентинца выше в истории футбола - зрелищность больше. А если ещё посчитать голевые передачи...