Экс-голкипер «Реала» и ПСЖ Навас перешёл в клуб из Мексики

Вратарь покинул «Ньюэллс Олд Бойз» и перешёл в « УНАМ Пумас».

Пресс-служба аргентинской команды отмечает:

Это решение было принято в рамках стремления к поддержанию коллективного проекта, где преданность делу, профессионализм и уважение к ценностям клуба являются непреложными принципами.

Мы твёрдо убеждены, что для достижения наших спортивных и человеческих целей важно, чтобы каждый участник шёл в одном направлении, всегда ставя интересы команды выше личных.