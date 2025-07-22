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Экс-голкипер «Реала» и ПСЖ Навас перешёл в клуб из Мексики

вчера, 08:56

Вратарь Кейлор Навас покинул «Ньюэллс Олд Бойз» и перешёл в «УНАМ Пумас».

Пресс-служба аргентинской команды отмечает:

Это решение было принято в рамках стремления к поддержанию коллективного проекта, где преданность делу, профессионализм и уважение к ценностям клуба являются непреложными принципами.

Мы твёрдо убеждены, что для достижения наших спортивных и человеческих целей важно, чтобы каждый участник шёл в одном направлении, всегда ставя интересы команды выше личных.

Бывший голкипер мадридского «Реала» и ПСЖ выступал за клуб из Росарио с января.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 09:17
Жизнь продолжается... Карьера тоже. Ещё не пришло время вешать бутсы и перчатки на гвоздь.
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