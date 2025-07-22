Экс-голкипер «Реала» и ПСЖ Навас перешёл в клуб из Мексики

Вратарь Кейлор Навас покинул «Ньюэллс Олд Бойз» и перешёл в «УНАМ Пумас».
Пресс-служба аргентинской команды отмечает:
Это решение было принято в рамках стремления к поддержанию коллективного проекта, где преданность делу, профессионализм и уважение к ценностям клуба являются непреложными принципами.
Мы твёрдо убеждены, что для достижения наших спортивных и человеческих целей важно, чтобы каждый участник шёл в одном направлении, всегда ставя интересы команды выше личных.
Бывший голкипер мадридского «Реала» и ПСЖ выступал за клуб из Росарио с января.