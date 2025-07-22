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Дуглас Сантос: «Санкт-Петербург — это мой дом»

вчера, 12:28

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал Россию и город Санкт-Петербург своим домом.

Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но этот город и Россия — мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в «Зените», поэтому после стольких лет воспринимаю всё, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и сыграл уже более 200 матчей в составе клуба.

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Все комментарии
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 15:15
Надеюсь ему зп бананами платят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:36
Никто не обратил внимание на начало интервью....тонкий намёк что не тех бразильцев из Бразилии еженедельно привозят:
"Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге"
lotsman
lotsman
вчера в 13:22
Конечно Питер стал домом. По словам самого Сантоса дети знают язык лучше его, а по приезду в Бразилию, в отпуск, начинают проситься домой, в Питер.)
b6wez5dsa59b
b6wez5dsa59b
вчера в 12:54
За столько лет в одной команде и городе все станет родным.
Аксинья
Аксинья ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 12:47
Бережет как туза в рукаве для официальных игр, которые Дюков обещал в ближайшем светлом будущем))
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:46
Соглашусь с нижеотписавшимся гражданином) пора Сантоса опробовать в сборной, а вдруг!?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:40
Думаю, что Дуглас Сантос стал по-настоящему своим в России и к тому же он получил российское гражданство. Странно, что Карпин до сих пор не вызывает его в сборную. Этот игрок сильнейший на своей позиции.
Гость
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