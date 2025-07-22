Дуглас Сантос: «Санкт-Петербург — это мой дом»

Защитник «Зенита» назвал Россию и город Санкт-Петербург своим домом.

Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но этот город и Россия — мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в «Зените», поэтому после стольких лет воспринимаю всё, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное.