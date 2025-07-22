Дуглас Сантос: «Санкт-Петербург — это мой дом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал Россию и город Санкт-Петербург своим домом.
Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но этот город и Россия — мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в «Зените», поэтому после стольких лет воспринимаю всё, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное.
Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и сыграл уже более 200 матчей в составе клуба.
"Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге"
"Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге"