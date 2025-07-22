«Реал» сможет выкупить обратно своего воспитанника, переходящего в «Комо»

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вчера, 13:14

Защитник мадридского «Реала» скоро станет игроком «Комо».

По информации источника, переговоры о трансфере 20-летнего воспитанника «сливочных» в итальянский клуб идут успешно. Стоимость сделки составит 2,5 млн евро без учёта бонусов, а «Реал» получит 50% от суммы возможной будущей перепродажи футболиста. Также сообщается, что стоимость обратного выкупа Навероса для мадридцев составит фиксированные 8 млн евро. Такая опция будет действовать в течение трёх лет.

В прошедшем сезоне он сыграл 4 матча за основную команду «Реала» и отметился одним забитым мячом.