Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Вендел может уйти из «Зенита» в «Палмейрас»

вчера, 22:44

Бразильский полузащитник Вендел может все-таки покинуть «Зенит» нынешним летом.

В переходе 27-летнего футболиста заинтересован «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу ищет нового игрока в центр поля после продажи колумбийца Ричарда Риоса в лиссабонскую «Бенфику».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что Вендел может покинуть петербургский клуб, если найдет подходящий вариант.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВ «Пари НН» перейдет полузащитник сборной Ямайки
Вчера, 20:55
Слухи«Краснодар» завершает сделку по Перрену
Вчера, 20:11
«Ларисса» интересуется Ломаевым, но переход ещё не согласован
Вчера, 15:49
СлухиЦСКА собирается взять полузащитника Паласиоса в аренду
Вчера, 15:21
СлухиАгенты Медины не могут найти ему новый клуб из-за требований по зарплате
Вчера, 13:42
СлухиФайзуллаев покинул расположение ЦСКА и вылетает в Турцию
Вчера, 13:23
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:35, ред.
команда из Санкт-Петербурга приняла предложение «Аль-Иттихада», который готов был выложить 30 миллионов евро за 27-летнего бразильского футболиста. Сам Вендел отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Бразилец хочет этим летом вернуться на родину.

Вот такой человек....
Играть не играет...
Из отпуска не вытянешь....
И нынешней команде заработать не даёт....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:07
Ему по-любому в Бразилию надо-там же тачка новая ждёт.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
хоть деньги-то есть у них ?
33qukkjzsftr
33qukkjzsftr
сегодня в 04:45
Еще года два будут спихивать Вендела хоть куда.
uca7j3z7rbhx
uca7j3z7rbhx
сегодня в 04:27
Скорее бы он уже свалил, надоел всем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:24
Устал Вендел в России, пора менять локацию...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 