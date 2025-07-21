Вендел может уйти из «Зенита» в «Палмейрас»

Бразильский полузащитник Вендел может все-таки покинуть «Зенит» нынешним летом.
В переходе 27-летнего футболиста заинтересован «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу ищет нового игрока в центр поля после продажи колумбийца Ричарда Риоса в лиссабонскую «Бенфику».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что Вендел может покинуть петербургский клуб, если найдет подходящий вариант.
Вот такой человек....
Играть не играет...
Из отпуска не вытянешь....
И нынешней команде заработать не даёт....
Вот такой человек....
Играть не играет...
Из отпуска не вытянешь....
И нынешней команде заработать не даёт....