Вендел может уйти из «Зенита» в «Палмейрас»

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вчера, 22:44

Бразильский полузащитник может все-таки покинуть «Зенит» нынешним летом.

В переходе 27-летнего футболиста заинтересован «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу ищет нового игрока в центр поля после продажи колумбийца в лиссабонскую «Бенфику».

Ранее главный тренер «Зенита» признал, что Вендел может покинуть петербургский клуб, если найдет подходящий вариант.