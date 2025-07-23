Лоськов: «Батракову ещё рано уезжать в Европу»

Советник генерального директора «Локомотива» по спортивным вопросам прокомментировал слухи об уходе полузащитника из клуба.

Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает своё дело — играет в футбол. И на каждый матч выходит как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное — психологически не надломиться. Но о Европе, как мне кажется, ему рано ещё думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набрать.