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Лоськов: «Батракову ещё рано уезжать в Европу»

вчера, 08:37

Советник генерального директора «Локомотива» по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов прокомментировал слухи об уходе полузащитника Алексея Батракова из клуба.

Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает своё дело — играет в футбол. И на каждый матч выходит как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное — психологически не надломиться. Но о Европе, как мне кажется, ему рано ещё думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набрать.

В прошедшем сезоне Батраков сыграл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:10
Уже гасят Батракова
Ему скучно будет в рпл до 24-25 пока дойдет он как Миранчук угаснет и все
Зачем держать ? Отпустите его в таком возрасте !
Че за бред про 24-25 лет
Это уже старый
В этом сезоне покажет хорошую игру отпускайте
Vilar
Vilar
вчера в 11:15
Как всегда 3 вопроса: кто позовёт, какая зарплата и сколько заплатят клубу?
2bukvtp8ca52
2bukvtp8ca52
вчера в 11:15
Конечно рано, в Европе так пиарить его никто не будет.
6n4wunq4akyr
6n4wunq4akyr
вчера в 09:57
Это уже ему самому решать, чего он хочет добиться
Capral
Capral
вчера в 09:45
Ну почему же, если так комфортно устроиться как Захарян- можно и рискнуть...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:21
Почему столько внимания уходит Батракову? Он ещё ничего не сделал, никем не стал, а с ним обращаются, как будто он живая легенда.,,
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:16
Рановато конечно, после 35 самое то будет.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:02, ред.
Окрепнуть? Ему уже 20. В других странах парни в 15 лет покидают свои страны ради футбола , а тут , окрепнуть
shlomo
shlomo
вчера в 08:43
С одной стороны Лось прав, но с другой.... если будет хорошее предложение от солидного клуба, то.... можно и рискнуть.
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