Амстердамский суд продлил срок предварительного заключения Промеса

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения под стражей экс-нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом источнику сообщили в пресс-службе суда.
Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлён. Следующее формальное слушание состоится 8 июля.
Ранее сообщалось, что футболиста, который в последнее время выступал за «Юнайтед» из Дубая, доставили в Нидерланды после экстрадиции из ОАЭ. До этого игрока задержали в его доме и поместили в следственный изолятор.