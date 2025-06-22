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Амстердамский суд продлил срок предварительного заключения Промеса

вчера, 08:35

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения под стражей экс-нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом источнику сообщили в пресс-службе суда.

Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлён. Следующее формальное слушание состоится 8 июля.

Ранее сообщалось, что футболиста, который в последнее время выступал за «Юнайтед» из Дубая, доставили в Нидерланды после экстрадиции из ОАЭ. До этого игрока задержали в его доме и поместили в следственный изолятор.

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