Амстердамский суд продлил срок предварительного заключения Промеса

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вчера, 08:35

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения под стражей экс-нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов . Об этом источнику сообщили в пресс-службе суда.

Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлён. Следующее формальное слушание состоится 8 июля.