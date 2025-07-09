Анчелотти приговорили к тюремному заключению

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вчера, 17:49

Главный тренер сборной Бразилии приговорён к 1 году тюремного заключения из-за уклонения от уплаты налогов.

По данным источника, он также обязан выплатить штраф в размере 386 тысяч евро. Прокуратура обвиняла бывшего тренера мадридского «Реала» в налоговом мошенничестве на сумму около 1 млн евро во время его первого пребывания в Испании с 2013-го по 2015 год. Суд признал тренера виновным в уклонении от оплаты налогов в 2014 году, а по аналогичному делу 2015 года итальянец был оправдан.

При этом сообщается, что он впервые совершил преступление ненасильственного характера, поэтому приговор будет условным.

С мая 2025 года Анчелотти возглавляет бразильскую сборную, с которой ему удалось выйти в финальную часть чемпионата мира 2026 года.