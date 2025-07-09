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Анчелотти приговорили к тюремному заключению

вчера, 17:49

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти приговорён к 1 году тюремного заключения из-за уклонения от уплаты налогов.

По данным источника, он также обязан выплатить штраф в размере 386 тысяч евро. Прокуратура обвиняла бывшего тренера мадридского «Реала» в налоговом мошенничестве на сумму около 1 млн евро во время его первого пребывания в Испании с 2013-го по 2015 год. Суд признал тренера виновным в уклонении от оплаты налогов в 2014 году, а по аналогичному делу 2015 года итальянец был оправдан.

При этом сообщается, что он впервые совершил преступление ненасильственного характера, поэтому приговор будет условным.

С мая 2025 года Анчелотти возглавляет бразильскую сборную, с которой ему удалось выйти в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

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протон
протон
сегодня в 01:42
Карло Анчелотти Дон Карлеоне )


Бродяга по жизни
Вор по нужде
Кайфарик по масти
Футбольный романтик в душе
Lobo77
Lobo77
вчера в 20:54
Пилил и строгал Папа Карло, а что настрогал - то прятал в тайной комнате с дверью за холстом с нарисованным очагом.
И тут какой то любопытный Буратино сунул нос в очаг.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 20:39
Налог с чего не заплатил? Обычно работодатель этим занимается. Если с других доходов, то скорее всего юрист занимается, а это уже головная боль Анчи, почему он это допустил. Или банально "не знал", как все остальные.
pqhwahuzy3gw
pqhwahuzy3gw
вчера в 18:56
вот это поворот
catal
catal
вчера в 18:44
Ахахаххаха. Это жесть.
С одной стороны, это прекрасно, что даже людей элитки настигает правосудие.
С другой стороны, о махинациях верится с трудом, у Карло нет времени на все эти вопросы, о чем насколько я помню он и говорил в интервью, мол я не вдавался в эти темы, этими вопросами занимались другие люди. Клопп вон после Ливерпуля стал ныть, что это не жизнь, с утра на базу, вечером только спать, чтобы опять на базу, что выедает мозг и психику. А Анчелотти только тем и занимался, что махинациями? Да ни в жизнь не поверю.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:43
За ним и раньше водились грехи? Они там почти все уклоняются от налогов, однако попадаются лишь некоторые.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:36, ред.
Как говорил тесть (Анатолий Папанов) своему зятю Диме Семицветову (Андрей Миронов) в фильме "Берегись автомобиля":

"Ничего-ничего: в тюрьме тебя перевоспитают, лет через десять вернёшься другим человеком". ))
112910415
112910415
вчера в 18:29
Богатые тоже хитрят...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:25
Налог в Испании высокий, поэтому многие пытаются обойти закон. Карло вовремя уехал из Испании, при повторном уклонение от налогов приговор будет жестче, а платить казне он явно не намерен, раз до этого уклонялся.

Я точно не знаю, но, по-моему, в Испании налог 40%, то есть с 1 млн ему нужно было заплатить 400 000. Суд оштрафовал его на 386 000. Стоило ради 14 000 создавать себе проблемы?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:25
теперь семья анчелотти эту схему перекрутит в бразилии))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:23
Может скоро будет тренировать Смолова в ФК "Бутырка"?)))
jRest
jRest
вчера в 18:17
Никогда не понимал почему, получая десятки миллионов зарплаты, они экономят на спичках. Налог с миллиона неподъёмная сумма что ли?
Объяснить это могу лишь тем, что подобные махинации проворачивают либо близкие люди, либо доверенные лица, для которых такая сумма весомая. Но даже так надо бы следить за своими финансовыми потоками, ведь это собственная репутация.
Да и, честно говоря, не встречал людей, которые зарабатывают деньги выше среднего и которые были бы так беспечны даже к десятой доли. Обычно такие люди, наоборот, считают до последнего цента.
62kwwwdf4u7c
62kwwwdf4u7c
вчера в 18:05
Месси, Роналду и многие другие значимые лица в мире футбола были приговорены испанской Фемидой к тюремным срокам... вот только никто реально не провёл зарешёткой хоть один день.
Есть в Испании один прикол, там за налоги можно официально откупиться, что бы не сидеть.
Вот и папа Карло заплатит и судимость снимут сразу возле банкомата.
Гость
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