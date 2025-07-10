С «Крыльев Советов» взыскали более 900 млн рублей по иску «дочки» Ростеха

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вчера, 11:45

Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с самарских «Крыльев Советов» по требованию дочерней структуры госкорпорации «Ростех» — «РТ-Капитал». Об этом сообщил корреспондент источника из зала суда.

В эту сумму входят как основная сумма долга, так и проценты.