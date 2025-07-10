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С «Крыльев Советов» взыскали более 900 млн рублей по иску «дочки» Ростеха

вчера, 11:45

Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с самарских «Крыльев Советов» по требованию дочерней структуры госкорпорации «Ростех» — «РТ-Капитал». Об этом сообщил корреспондент источника из зала суда.

В эту сумму входят как основная сумма долга, так и проценты.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 01:26
Может убрать крылья и оставить только советы?
93atcdp7mfje
93atcdp7mfje
вчера в 12:50
Как можно взыскать то, чего нет?
Суд просто вынес решение о взыскании, а миллиард еще где-то найти надо.
Крылья Советов сейчас как Кубань обанкротят, а потом начнут всё с чистого листа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:37
Сезон ещё не начался, а наполовину банкрот уже имеется...
112910415
112910415
вчера в 11:56
губер сильно расстроится !
e4vcchzgqhp8
e4vcchzgqhp8
вчера в 11:56
Еще один клуб обанкротится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51
«Дочка» Ростеха пускай "доит" "папу"....)))
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
Офигенно девки пляшут..... и где Крыльям теперь взять такую сумму.....
Гость
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