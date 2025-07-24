«Реал» предложит «Манчестер Сити» 115 миллионов евро за трансфер Родри

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вчера, 10:25

Мадридский «Реал» готов предложить «Манчестер Сити» 115 миллионов евро за переход испанского полузащитника нынешним летом.

Как сообщает источник, после разгрома со счетом 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира пришел к выводу о необходимости укрепления центральной линии мадридцев. Главный тренер «Реала» считает, что именно Родри – идеальный кандидат для решения этой задачи.