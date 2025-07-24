«Реал» предложит «Манчестер Сити» 115 миллионов евро за трансфер Родри

Мадридский «Реал» готов предложить «Манчестер Сити» 115 миллионов евро за переход испанского полузащитника Родри нынешним летом.
Как сообщает источник, после разгрома со счетом 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира Хаби Алонсо пришел к выводу о необходимости укрепления центральной линии мадридцев. Главный тренер «Реала» считает, что именно Родри – идеальный кандидат для решения этой задачи.
В прошлом сезоне обладатель «Золотого мяча» сыграл в АПЛ лишь три матча из-за разрыва крестообразной связки колена.