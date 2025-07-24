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«Реал» предложит «Манчестер Сити» 115 миллионов евро за трансфер Родри

вчера, 10:25

Мадридский «Реал» готов предложить «Манчестер Сити» 115 миллионов евро за переход испанского полузащитника Родри нынешним летом.

Как сообщает источник, после разгрома со счетом 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира Хаби Алонсо пришел к выводу о необходимости укрепления центральной линии мадридцев. Главный тренер «Реала» считает, что именно Родри – идеальный кандидат для решения этой задачи.

В прошлом сезоне обладатель «Золотого мяча» сыграл в АПЛ лишь три матча из-за разрыва крестообразной связки колена.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:18
29 не приговор, но платить 115 млн это того не стоит, даже если игрок один из лучший на своей позиции!!! Да, Вы правы, медицина сделала большой шаг вперед в этом плане, но ни кто не застрахован от рецидивов, однажды порванные кресты, это риск уже на всю оставшуюся карьеру...
Соглашусь с Вами, Родри сильный игрок, но есть молодые талантливые игроки, которые и дешевле и позицию закроют на много лет, разумнее вложиться в них
Брулин
Брулин ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:55
29 лет приговор? Он лучший на своей позиции и будет ещё лет пять доминировать, крестя с нынешней медициной не такое страшное событие
rufunt
rufunt
вчера в 19:42
115 - символично)), похоже на утку, особенно после обратной замены в той игре.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:41
продавайте пока дают 100 лямов,а то через пару сезонов бесплатно уйдёт.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:59
Утку кто то пустил
Lobo77
Lobo77
вчера в 17:54, ред.
Похоже на пожарный трансфер.
Сразу и качественно усилить защиту и пас.
Но: при условии
- что Родри реально вылечили.
- что мадридец вернувшись в Мадрид не потратит год для раскачки
- если он способен продержаться в новой команде и со сменой климата минимум года 4-ре на высоком физическом уровне, примерно как Модрич в его годы.
- если сам Родри проявит терпение и гибкость при смене тактики и подхода как игре а не потребует строить все вокруг него,
- если туповатый тормоз Тчуамени и вылечившийся каучуковый Камавинга, да и трудяга Вальверде увидят в нем не только ЗМ отнятый у их партнера, не надутого индюка конкурента а нормального дядьку-мастерюгу у которого надо учиться и перенимать опыт жадно, здесь и сейчас.
- если Перес и Алонсо понимают что это не волшебная пробка для того решето, что нынче в этих зонах у Реала, и надо подкрепить еще проблемные позиции, да же е с Родри в составе...
- еще много "если"
то это будет стоить того.
Но как много этих "но"...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:12
Что они курят там у себя в Мадриде??? Какие 115 млн за игрока, которому под тридцать лет и он только вернулся после разрыва крестов???
Да, Родри хороший игрок, но это слишком много за него!
Я бы посоветовал Реалу подписать Штиллера из Штутгарта! Немец это опорник с работоспособностью Макалеле, и с пасами Крооса!!! Очень хотел бы видеть его в топ клубе!
амурец
амурец
вчера в 14:53
Липового золотомячиста в Реал, да еще ща такие бабки, зачем?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:11
Реал такой всегда. Ему подавай готовую звезду , вместо юных и перспективных
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:45
Родри перешёл дорогу Вини, а по сему будет конфликт, ну если вдруг срастется трансфер, в чем никто не уверен. Не знаю, какие резоны у Алонсо, но по мне бы лучше сориентироваться на более молодом даровании. Правда, оскудела что-то футбольная нива, не даёт урожай! Где ж взять-то? Вот покупают побитых жизнью, опытных, пусть на сезон-другой, но с гарантией.
lk_483777
lk_483777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:39
Думаете, что Родри хотят из-за ЗМ?🤔
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:09
Надеюсь, это утка. Возрастной, травматичный, ещё и только после "крестов". Даже если Родри и сможет вернуться на былой уровень, что очень маловероятно, то максимум на год или два. И какой смысл, покупать игрока, которому через пару лет уже нужно будет искать замену, и снова с огромными усилиями перестраивать всю команду, как это происходит сейчас после ухода Крооса. Это называется оказать самим себе "медвежью услугу".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:59
а если Родри и МанСити откажутся от такой предложении, Реал еще раз отменит поездку на церемонию Золотого мяча.
хейтили Родри, что не заслужил ЗМ.
а теперь...
112910415
112910415
вчера в 11:35
вот не надо бы пороть горячку !
lk_483777
lk_483777
вчера в 11:35
Зачем он им нужен? Он немолодой уже. Через 2-3 года опять замену искать? Да и сам Родри вряд ли согласится.
Скаутам надо напрягаться и искать свежую кровь.
lk_483777
lk_483777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:30
Вот вот. В прошлом сезоне он выбыл из-за травмы и МС рассыпался как карточный домик. Еще не знаем как он покажет себя в новом сезоне...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:10
Надеюсь, Реал знает, что делает?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:37, ред.
Всё будет зависеть от того как Сити начнёт сезон и на что будет претендовать
А Алонсо вкурсе, что потом разгромили и ПСЖ?
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:31
Муть зачем ему в Реал уходить
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:29
А как это воспримет , в случаи этого перехода несостоявшийся обладатель ЗМ? )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:28
Он и горожанам нужен как воздух, так что вряд ли договорятся. Да и Родри сам не захочет идти в Реал после всего...
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