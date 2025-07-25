Махачкалинское «Динамо» представило домашнюю форму на новый сезон

«Динамо» из Махачкалы презентовало домашнюю форму на сезон 2025/26.

Она выполнена в классических сине-белых цветах. Клубная пресс-служба сообщает:

Уникальный паттерн и символика на основе традиционного искусства и мотивов аутентичной дагестанской одежды.

Ключевая деталь – футболка исполнена в стиле поло. Отложной воротник задаёт тон в образе современного горожанина: строгом, стильном, элегантном.

Наше новое джерси — это посвящение. Посвящение Махачкале, раскинувшейся между Каспийским морем и горами Дагестана. Неповторимые динамика, энергия и ритм города вшиты в каждую деталь нового комплекта.