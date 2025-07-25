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Махачкалинское «Динамо» представило домашнюю форму на новый сезон

вчера, 17:59

«Динамо» из Махачкалы презентовало домашнюю форму на сезон 2025/26.

Она выполнена в классических сине-белых цветах. Клубная пресс-служба сообщает:

Уникальный паттерн и символика на основе традиционного искусства и мотивов аутентичной дагестанской одежды.

Ключевая деталь – футболка исполнена в стиле поло. Отложной воротник задаёт тон в образе современного горожанина: строгом, стильном, элегантном.

Наше новое джерси — это посвящение. Посвящение Махачкале, раскинувшейся между Каспийским морем и горами Дагестана. Неповторимые динамика, энергия и ритм города вшиты в каждую деталь нового комплекта.

Новый образ любимой Махачкалы в РПЛ отражает неповторимое смешение стилей, культур и характеров столицы Дагестана.

Махачкалинское «Динамо» представило домашнюю форму на новый сезонМахачкалинское «Динамо» представило домашнюю форму на новый сезон

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Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:37
Все,кого то покупают,продают,берут в аренду,а мы коллекционируем формы!
112910415
112910415
вчера в 18:22
Сочно, факт!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
А чего на фортепиано повесили - приобщает к искусству ?)
Гость
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