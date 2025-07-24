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Французский клуб представил новую форму в стиле манги

вчера, 21:39

«Валансьен» выпустил выездную форму на сезон 2025/26.

Комплект отдаёт дань уважения Японии и посвящён 25-летию запуска производства самого первого автомобиля Yaris во Франции, сошедшего с конвейера завода в Оннене 31 января 2001 года. Концерн Toyota является партнёром французской команды.

Уникальная форма, разработанная Hummel, содержит элементы манги — японских комиксов.

Белый вариант с красными полосками на плечах отсылает к команде «Newteam» из мультсериала «Капитан Цубаса», который транслировался во Франции с конца 1980-х годов. Вратарская форма, в свою очередь, воплощает культовые черты персонажа Томаса Прайса: яркий оранжевый цвет, белый воротник, сдержанность и характер.

Вместо привычной эмблемы клуба имеется красная литера «V», это отсылка к букве «N» в слове Newteam. На вратарской форме эмблема выполнена в жёлто-зелёных тонах — цветах литеры «N» у Newteam.

Презентация состоялась в форме анимационного ролика в стиле манги.

Французский клуб представил новую форму в стиле манги

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Шуня771
Шуня771
вчера в 21:55
У негритёнка такой нос и есть или подкрасили под манго?)
Гость
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