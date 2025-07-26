Карпин рассказал, что нужно улучшать «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после минимальной победы над «Ростовом» во втором туре чемпионата РПЛ рассказал, что именно в игре его команды нуждается в улучшении:
Прежде всего атакующие действия, выход из обороны и позиционную атаку надо улучшать.
Что касается эмоций, то я провел столько лет в «Ростове», где все футболисты и тренерский штаб мне знакомы, так что была ностальгия. Эмоции непривычные.
Напомним, что в первом туре «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 с «Балтикой».
И под него с хорошим последним пасом...
И под него с хорошим последним пасом...