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Карпин рассказал, что нужно улучшать «Динамо»

вчера, 23:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после минимальной победы над «Ростовом» во втором туре чемпионата РПЛ рассказал, что именно в игре его команды нуждается в улучшении:

Прежде всего атакующие действия, выход из обороны и позиционную атаку надо улучшать.

Что касается эмоций, то я провел столько лет в «Ростове», где все футболисты и тренерский штаб мне знакомы, так что была ностальгия. Эмоции непривычные.

Напомним, что в первом туре «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 с «Балтикой».

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:47
Нужен качественный нап!
И под него с хорошим последним пасом...
Capral
Capral
вчера в 23:19, ред.
Для атакующих действий нужны качественные атакующие игроки, а в Динамо таковых сейчас нет. Сергеев под очень большим вопросом, а Гладышев еще не готов к сезону. Но как мне кажется, оба не играют на нужных позициях... Выход в позиционную атаку надо улучшать? Согласен, но для этого нужен грамотный диспетчер, но Бителло в двух турах мёртвый, а Карраскаль стоит на продажу. В обороне тоже не всё ладно. Пока, защитники притираются друг к другу, не всегда есть взаимопонимание, что является основой игры в обороне. Время надо, Валерий Георгиевич. Будем ждать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:12
Хорошо, что видит фронт работы...
Гость
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