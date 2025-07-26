Карпин рассказал, что нужно улучшать «Динамо»

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вчера, 23:10

Главный тренер московского «Динамо» после минимальной победы над «Ростовом» во втором туре чемпионата РПЛ рассказал, что именно в игре его команды нуждается в улучшении:

Прежде всего атакующие действия, выход из обороны и позиционную атаку надо улучшать. Что касается эмоций, то я провел столько лет в «Ростове», где все футболисты и тренерский штаб мне знакомы, так что была ностальгия. Эмоции непривычные.

Напомним, что в первом туре «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 с «Балтикой».