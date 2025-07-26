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Галактионов после победы над «Краснодаром»: «Важно скромно делать дело»

вчера, 22:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выездную победу над «Краснодаром» во втором туре чемпионата РПЛ:

Нам нельзя было раскрываться, нужно было играть дисциплинированно. Понимали, как соперник хотел нас выманивать под давление, под прессинг, с учетом того, что в прошлом туре мы были самой прессингующей командой. Было понимание, что мы «полетим» и будем высоко прессинговать. Нам важно было сыграть с холодной головой.

Нам немного не хватает, чтобы добраться до заветной цели, но постараемся. Сейчас важно не декларировать, не разговоры разговаривать, а тихо скромно делать свое дело, пахать, добиваться успеха.

Игра в «Краснодаре» стала для Галактионова сотой в качестве главного тренера «железнодорожников». На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:46
Галактионов и сам не ожидал победы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:04
Галактионов держится))
Батраков молодец!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Локомотив с победой. Молодцы !!!
Гость
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