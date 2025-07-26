Галактионов после победы над «Краснодаром»: «Важно скромно делать дело»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выездную победу над «Краснодаром» во втором туре чемпионата РПЛ :

Нам нельзя было раскрываться, нужно было играть дисциплинированно. Понимали, как соперник хотел нас выманивать под давление, под прессинг, с учетом того, что в прошлом туре мы были самой прессингующей командой. Было понимание, что мы «полетим» и будем высоко прессинговать. Нам важно было сыграть с холодной головой.

Нам немного не хватает, чтобы добраться до заветной цели, но постараемся. Сейчас важно не декларировать, не разговоры разговаривать, а тихо скромно делать свое дело, пахать, добиваться успеха.