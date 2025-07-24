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Жерсон: «Обязательно буду учить русский. Обращусь за помощью к Нино»

вчера, 15:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Жерсон оценил свой дебют в клубе и рассказал о том, что собирается учить русский язык.

Очень рад дебюту и тому, как проявила себя команда. Счастлив, что победили. Мы готовимся продолжать в том же духе. Русский язык? Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду стараться и обращусь за помощью к профессиональному наставнику. И обязательно спрошу совета у одноклубника Нино, который явно показывает большие успехи в изучении русского.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 в первом туре Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 23:05
Думаю, что это похвальное стремление бразильца, которое показывает что он намерен остаться в нашей стране всерьез и надолго, а возможно в будущем даже получить гражданство. Изучение русского языка также поможет Жерсону расположить к себе болельщиков. Успехов ему в изучении великого и могучего!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:55, ред.
Русский все начинали учить и Клаудиньо и Малком и Вендел и Юрик Алберто и Артур и Роберт Ренан, а потом поняли что это трудно и свалили с мешком деньжат. Так и эти Энрике, Педро,Жерсон да и Нина тоже. Но Медведев ещё заведет
qqce2jaevewx
qqce2jaevewx
вчера в 16:56
Зима пройдёт, домой запросится
lotsman
lotsman
вчера в 16:52
Если будешь стараться, то к концу контракта выучишь.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:49
Посмотрим какими словами русского языка Жерсон охарактеризует игру на искусственном газоне в декабре оранжевым мячом по снегу
adekvat
adekvat
вчера в 16:09
Выучишь в раздевалки матерные и скоро, как влетите Рубину.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:51
Гражданство ему срочно!!!
fjfd2jaxu9xd
fjfd2jaxu9xd
вчера в 15:49
Главное, чтобы играл хорошо.
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