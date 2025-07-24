Жерсон: «Обязательно буду учить русский. Обращусь за помощью к Нино»

Полузащитник «Зенита» оценил свой дебют в клубе и рассказал о том, что собирается учить русский язык.

Очень рад дебюту и тому, как проявила себя команда. Счастлив, что победили. Мы готовимся продолжать в том же духе. Русский язык? Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду стараться и обращусь за помощью к профессиональному наставнику. И обязательно спрошу совета у одноклубника Нино, который явно показывает большие успехи в изучении русского.