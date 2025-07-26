Талалаев – о победе над «Спартаком»: «Удаления нам помогли? Пусть говорят»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» во втором туре чемпионата РПЛ:
Удовлетворён проделанной работой, ребята молодцы. Скажут, что удаления нам помогли? Пусть говорят.
Мы думали сделать изменения в перерыве или подождать еще 10 минут, потому что переживали из‑за игроков, которые на карточках, а также за тех, кто находился не в оптимальных кондициях. Приняли решение продолжить тем же составом, не хотелось повторять то, что было с «Динамо».
Напомним, что в первом туре калининградская команда сыграла вничью 1:1 в гостях у московского «Динамо».