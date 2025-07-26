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Талалаев – о победе над «Спартаком»: «Удаления нам помогли? Пусть говорят»

вчера, 18:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» во втором туре чемпионата РПЛ:

Удовлетворён проделанной работой, ребята молодцы. Скажут, что удаления нам помогли? Пусть говорят.

Мы думали сделать изменения в перерыве или подождать еще 10 минут, потому что переживали из‑за игроков, которые на карточках, а также за тех, кто находился не в оптимальных кондициях. Приняли решение продолжить тем же составом, не хотелось повторять то, что было с «Динамо».

Напомним, что в первом туре калининградская команда сыграла вничью 1:1 в гостях у московского «Динамо».

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Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 22:22
Талалаев ,а я смотрю ты уже себя королем начал считать. Конечно твоим удаления помогли,да Карасёв недаром к тебе в начале игры подошёл обнявшись как два старых друга. Спасибо скажи судье,а не твоим решениям. Балтика не уйдёт так далеко,это Спартак сегодня был плохой
ABir
ABir
вчера в 22:03
Не надо разубеждать Талалаева, пусть думает, что разгромить Спартак Балтике помогла его тренерская гениальность.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:16
Талалаев молодец, команда Балтика заслуженно победила сам Спартак, да к тому же в гостях. Но сегодня эта встреча была лишь второй в нынешнем сезоне - впереди их ещё двадцать восемь. Именно поэтому рекомендую Андрею не торопиться петь победные песни, чтобы удача не отвернула. Лучше больше слушать и меньше говорить. Весна сама подведёт итоги.
Lobo77
Lobo77
вчера в 20:32, ред.
Талалаева - в Спартак!

https://rutube.ru/shorts/dbdcfb945ca84d1fdf0d0924097dbe66?r=wd
112910415
112910415
вчера в 20:12
Ну, может, хоть чуть-чуть помогли?
5ars4jj29mgr
5ars4jj29mgr
вчера в 20:06
Андрей молодец,принял победу за должное
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:40
игроки Балтики играли здррово, и заставили москвичей постоянно фолит.
удаления по делу.
победа команды Талалаева заслуженная)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:05
Нет не помогли)...великий тренер каждый сезон новой команды)...
c6et9t4krh4w
c6et9t4krh4w
вчера в 18:56
Нужно подать жалобу на Балтику, почему она не проиграла.
s985bjg3kbfv
s985bjg3kbfv
вчера в 18:48
Сейчас зазвездятся и получат по полной, хотя результаты впечатляют.
5f8z5jrppujs
5f8z5jrppujs
вчера в 18:45
Похоже тренера Спартака надо менять.
Gotlib
Gotlib
вчера в 18:39
Талалаю пока фортит.
Capral
Capral
вчера в 18:36, ред.
Удаления конечно помогли, потому что даже в неравных составах Спартак мог забить. А вот Талалаев слишком рано спесивость свою показывает. Посмотрим, на сколько хватит его команды, и будет ли он, также уверен в себе на финише сезона...
arzamas
arzamas
вчера в 18:24, ред.
У Шпака магнитофон, у посла медальон...Опасаюсь за Оренбург, КС и Локомотив)
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