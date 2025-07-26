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Станкович после поражения от «Балтики»: «Уже боюсь за своё здоровье»

вчера, 18:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал крупное поражение от «Балтики» во втором туре чемпионата РПЛ:

Все поменялось после удаления. «Балтика» – это очень быстрая команда, это не было для нас сюрпризом. Но играть 11 на 9 невероятно тяжело. Очевидный момент был с Максименко, можно было так долго не смотреть. Также Маркиньос получил желтую карточку, которая потом переросла в красную. Честно, устал от этого, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Уже боюсь за свое здоровье, на самом деле.

«Спартак» проиграл «Балтике» 0:3 и заканчивал встречу вдевятером: на 11-й минуте прямую красную карточку получил Антон Заболотный, а на 58-й за второе предупреждение был удален Маркиньос.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:40
А тебе то, чего беспокоиться? Почаще улыбайся...
yr5x69p6hdrx
yr5x69p6hdrx
вчера в 22:09
Боится это хорошо, похоже недолго ему осталось тут работать, зачем его нужно было тянуть в новый сезон
Сколот
Сколот
вчера в 21:25
С "Оренбургом" договариваться нужно, об обмене тренерами
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:50
Не удивлюсь, что уже ближайшие 2-3 недели получим долгожданное известие: "Совет директоров ФК Спартак Москва принял отставку главного тренера Деяна Станковича".

Эх, поскорей бы...
112910415
112910415
вчера в 20:14
Да и мы малость устали
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:55
Боишься за своё здоровье? Ну так собирай вещи и уезжай. Неужели не чувствуешь, что пора? Ты своё дело сделал. Ведь какой человек, своей вины за результат не хочет признавать, ни капельки. Странно, прошло уже несколько часов, а человек всё ещё не уволен. Может он и дальше продолжит работать в Спартаке?
dppbeye23e87
dppbeye23e87
вчера в 19:14
Станковичу пора домой лечиться.
МапС
МапС
вчера в 19:07
Проиграли по делу
s656auhkrx9j
s656auhkrx9j
вчера в 18:59
То, что у тренера спартака не все в порядке с нервами видно невооруженным глазом.
Сп62
Сп62
вчера в 18:41
А кто за наше здоровье побеспокоится?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:35
Домой ...чемодан...вокзал...милан...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Надо бояться за своё будущее в Спартаке...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
"Честно, устал от этого," - Не бережёшь ты себя Деян Станкович...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:10
Походу до Станковича стало доходить куда он попал.
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