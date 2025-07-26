Станкович после поражения от «Балтики»: «Уже боюсь за своё здоровье»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал крупное поражение от «Балтики» во втором туре чемпионата РПЛ :

Все поменялось после удаления. «Балтика» – это очень быстрая команда, это не было для нас сюрпризом. Но играть 11 на 9 невероятно тяжело. Очевидный момент был с Максименко, можно было так долго не смотреть. Также получил желтую карточку, которая потом переросла в красную. Честно, устал от этого, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Уже боюсь за свое здоровье, на самом деле.