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Мусаев – о поражении от «Локомотива»»: «Игра с нашим преимуществом»

вчера, 22:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от московского «Локомотив» во втором туре чемпионата РПЛ:

В первом же подходе они заработали пенальти. Игра стала удобной для «Локомотива». Второй гол тоже очень легкий. Бились до конца, один мяч отыграли. Но нужно убрать такие пропущенные мячи, в атаке играть более вертикально: доставлять мячи Кордобе. В целом проходила игра с нашим преимуществом, которое мы не смогли трансформировать в забитые мячи.

В третьем туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо». Игра состоится 2 августа.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:38
Ещё до матча было понятно, что Локо отдаст преимущество Краснодару и будет искат счастье в контратаках.
Так собственно и вышло.
А по игре Локо с Галактионовым полностью переиграли Краснодар с Мусаевым.
Приемущество? А в чём оно выражалось? В процентном владении мячом?
Вот только толку от него было ноль.
Тот же Кордоба был нулевой и запомнился в основном провокациями игроков Локо и симуляциями.
Вот кто боец был у Краснодара, так это Петров, единственный кто отпахал на все 100%
По игре вообще было как то спокойно за оборону Локо, была уверенность в том, что Краснодар не забьёт, только если на "дурочка".
Собственно так оно и вышло в концовке, когда результат уже был предрешён.
А Мусаеву стоит пересмотреть матч и разобраться в своих ошибках и понять как он провалил матч, а не строить иллюзии отмазываясь глупыми словами.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:40
Какое еще преимущество? Счет на табло...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:55
Я то же самое сегодня написал. Очень редкий момент, когда я солидарен с Мусаевым. Разве что повторюсь: вышедшие на замены очень не готовы были играть, они провалили свой игровой отрезок
Гость
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