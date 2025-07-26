Мусаев – о поражении от «Локомотива»»: «Игра с нашим преимуществом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от московского «Локомотив» во втором туре чемпионата РПЛ:
В первом же подходе они заработали пенальти. Игра стала удобной для «Локомотива». Второй гол тоже очень легкий. Бились до конца, один мяч отыграли. Но нужно убрать такие пропущенные мячи, в атаке играть более вертикально: доставлять мячи Кордобе. В целом проходила игра с нашим преимуществом, которое мы не смогли трансформировать в забитые мячи.
В третьем туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо». Игра состоится 2 августа.
Так собственно и вышло.
А по игре Локо с Галактионовым полностью переиграли Краснодар с Мусаевым.
Приемущество? А в чём оно выражалось? В процентном владении мячом?
Вот только толку от него было ноль.
Тот же Кордоба был нулевой и запомнился в основном провокациями игроков Локо и симуляциями.
Вот кто боец был у Краснодара, так это Петров, единственный кто отпахал на все 100%
По игре вообще было как то спокойно за оборону Локо, была уверенность в том, что Краснодар не забьёт, только если на "дурочка".
Собственно так оно и вышло в концовке, когда результат уже был предрешён.
А Мусаеву стоит пересмотреть матч и разобраться в своих ошибках и понять как он провалил матч, а не строить иллюзии отмазываясь глупыми словами.
Так собственно и вышло.
А по игре Локо с Галактионовым полностью переиграли Краснодар с Мусаевым.
Приемущество? А в чём оно выражалось? В процентном владении мячом?
Вот только толку от него было ноль.
Тот же Кордоба был нулевой и запомнился в основном провокациями игроков Локо и симуляциями.
Вот кто боец был у Краснодара, так это Петров, единственный кто отпахал на все 100%
По игре вообще было как то спокойно за оборону Локо, была уверенность в том, что Краснодар не забьёт, только если на "дурочка".
Собственно так оно и вышло в концовке, когда результат уже был предрешён.
А Мусаеву стоит пересмотреть матч и разобраться в своих ошибках и понять как он провалил матч, а не строить иллюзии отмазываясь глупыми словами.