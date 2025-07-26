Мусаев – о поражении от «Локомотива»»: «Игра с нашим преимуществом»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от московского «Локомотив» во втором туре чемпионата РПЛ :

В первом же подходе они заработали пенальти. Игра стала удобной для «Локомотива». Второй гол тоже очень легкий. Бились до конца, один мяч отыграли. Но нужно убрать такие пропущенные мячи, в атаке играть более вертикально: доставлять мячи Кордобе. В целом проходила игра с нашим преимуществом, которое мы не смогли трансформировать в забитые мячи.