«Челси» готов отпустить Джексона, один из вариантов – «Милан»

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вчера, 08:12

Английский «Челси» готов продать сенегальского нападающего нынешним летом.

Как сообщает источник, интерес к 24-летнему форварду есть у нескольких клубов из Саудовской Аравии, однако он вполне может продолжить карьеру в Европе. В частности, вполне серьезные намерения по поводу трансфера Джексона проявляет итальянский «Милан».

«Челси» купил сенегальца у испанского «Вильярреала» летом 2023 года за 37 млн евро. В сезоне-2024/25 нападающий забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 37 матчах.