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В Индии пожаловались на фальшивые письма от Гвардиолы и Хави

вчера, 19:10

Во Всеиндийской федерации футбола пожаловались на фальшивые письма, которые были написаны от лица испанских тренеров Пепа Гвардиолы и Хави.

Фальшивки были отправлены накануне заседания, на котором обсуждали кандидатов на должность нового главного тренера сборной Индии.

В заявлении федерации сказано следующее:

Были получены электронные письма с заявками от испанских тренеров Хосепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса. Подлинность подтверждена на была. Выяснилось, что эти заявления были фальшивыми.

Сборная Индии занимает 133-е место в рейтинге ФИФА. В настоящее время команда борется за попадание в финальную часть Кубка Азии 2027 года.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
"Письма счастья" - новая версия...)
Futurista
Futurista
вчера в 19:14
В Индии пожаловались на фальшивые письма от Гвардиолы и Хави и на настоящее письмо Черчесова...
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