1753546249

вчера, 19:10

Во Всеиндийской федерации футбола пожаловались на фальшивые письма, которые были написаны от лица испанских тренеров и .

Фальшивки были отправлены накануне заседания, на котором обсуждали кандидатов на должность нового главного тренера сборной Индии.

В заявлении федерации сказано следующее:

Были получены электронные письма с заявками от испанских тренеров Хосепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса. Подлинность подтверждена на была. Выяснилось, что эти заявления были фальшивыми.