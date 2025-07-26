В Индии пожаловались на фальшивые письма от Гвардиолы и Хави

Во Всеиндийской федерации футбола пожаловались на фальшивые письма, которые были написаны от лица испанских тренеров Пепа Гвардиолы и Хави.
Фальшивки были отправлены накануне заседания, на котором обсуждали кандидатов на должность нового главного тренера сборной Индии.
В заявлении федерации сказано следующее:
Были получены электронные письма с заявками от испанских тренеров Хосепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса. Подлинность подтверждена на была. Выяснилось, что эти заявления были фальшивыми.
Сборная Индии занимает 133-е место в рейтинге ФИФА. В настоящее время команда борется за попадание в финальную часть Кубка Азии 2027 года.