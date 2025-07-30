Тренер «Акрона» – о стычке с Талалаевым: «Нет смысла обсуждать»

Главный тренер «Акрона» прокомментировал конфликт с наставником «Балтики» после игры первого тура группового этапа Кубка России:

Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после игры каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера… Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были ещё в игре.