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Тренер «Акрона» – о стычке с Талалаевым: «Нет смысла обсуждать»

вчера, 08:26
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал конфликт с наставником «Балтики» Андреем Талалаевым после игры первого тура группового этапа Кубка России:

Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после игры каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера… Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были ещё в игре.

Тедеева и Талалаева пришлось разнимать арбитру. Главный тренер «Балтики» затем публично извинился перед коллегой.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:48
Спасибо. Теперь имею представление.)))
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:17
По окончании матча Тедеев подошёл к скамейке Балтики, чтобы поблагодорить тренерский штаб. В ответ он услышал от Талалаева что-то такое, что его весьма сильно возмутило. Короче, такого Заура мы ещё не видели. Пришлось судьям вступать в права, чтобы остудить обоих главных.
альсато
альсато
вчера в 11:00
Когда тренеры соперничающих команд начинают "собачиться" между собой (в игре)-это и смешно, и стыдно.....
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:20
Согласен
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:17
Ну... он же не мальчик, чтоб не понимать разницу где находится.
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:13
Обидное поражение вот и понесло его
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:12
И не говори!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:12, ред.
Хорошо ещё Тедеев без кинжала был... Он ведь парень с Кавказа...))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:11
А это не нервишки, это- элементарная распущенность и невоспитанность...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:06
Чет больно рано нервишки сдают. Сезон только начался. Эдаким темпом как бы связывать его в скором времени не пришлось...
Comentarios
Comentarios ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:54
Нервишки бы ему подлечить а так Балтику он неплохую сделал
Capral
Capral
вчера в 09:42
Хотел написать, что в советское время такого не было, но вспомнил про инцидент, с Легендарным В.К.Ивановым, после матча Спартак-Торпедо, в 1978г.

Но в любом случае, такое поведение, Чести Талалаеву не делает...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:39
Не видел...но раз пишут значит было....лицемер таллалев и хам этого у него не отнимешь....
112910415
112910415
вчера в 09:36
проработает ли долго Талалаев ?
Capral
Capral
вчера в 09:17
А что там было? Кто видел, расскажите в двух словах...
Талалаев конечно, то ещё хамло, давно известно...
re7b4wmgw6jv
re7b4wmgw6jv
вчера в 09:15
Зря он ему не накостылял
qj57fjn5s22z
qj57fjn5s22z
вчера в 08:41
Раньше такое только гопник Карпин себе позволял.
Гость
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