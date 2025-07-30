Тренер «Акрона» – о стычке с Талалаевым: «Нет смысла обсуждать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал конфликт с наставником «Балтики» Андреем Талалаевым после игры первого тура группового этапа Кубка России:
Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после игры каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера… Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были ещё в игре.
Тедеева и Талалаева пришлось разнимать арбитру. Главный тренер «Балтики» затем публично извинился перед коллегой.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Но в любом случае, такое поведение, Чести Талалаеву не делает...
Но в любом случае, такое поведение, Чести Талалаеву не делает...
Талалаев конечно, то ещё хамло, давно известно...
Талалаев конечно, то ещё хамло, давно известно...