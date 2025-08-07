Soccer.ru
Объявлены номинанты на звание лучшей команды года

Брулин
Брулин
вчера в 17:04
ПСЖ.
И игра была смотрибельна, и трофеи значимые добыли.
Bad Listener
Bad Listener ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:57, ред.
Ну я говорю для меня. Я лично Ливерпуль то как то и не запомнил, а вот Интер я запомнил по сезону хорошо, и в принципе всё равно испытываю уважение к этой команде за то что у них всю дорогу был стержень и их не шатало. Вот только по итогу их конкретно ушатало на 0:5 от ПСЖ, не выдержал хребет нагрузки. Но мы такие истории уже наблюдали, как например Байер проиграл всего одну игру за сезон, но эта игра оказалась финалом еврокубка. Конечно Интер точно не победитель, но номинант как по мне больше чем Ботафого и Ливерпуль точно. Да и Барселона тоже как то чуждо смотрится в этом списке. На мой взгляд.
AKH
AKH
вчера в 16:36, ред.
Ну в этом году если не Париж, то кто? Барса что ли? :) Или может Челси :)

Если б спросили меня, я бы поставил так:

1 Париж
2 Ливерпуль (за АПЛ с самую драматичную игру с победителем ЛЧ..)
3 Интер
4 Барса
5 Челси (за победу в 50 градусов над изможденным ПСЖ и за победы над Астаной и Шемрок Роверс в ЛК)..
lk_483777
lk_483777 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Интер первый на очереди к награде за драматизм. Согласен. Они посыпались и прос*ли все, что только можно(так ли она крепка на самом деле?), зато везде были претендентами
Данные номинанты - это победители своих чемпионатов, ЛЧ и самые яркие команды сезона 24/25. Было бы странно видеть тут команду, которая проиграла абсолютно все.

П.С. Псж заберет эту награду. У нее неоспоримый козырь - кубок ЛЧ + чемпионат.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:04, ред.
Я только присутсвие Челси тут хоть как то оправдать могу помимо ПСЖ. Но Ливерпуль и Ботафого это кто такие вообще? И для меня вообще самой крепкой и самой невероятной командой предстал Интер, они конечно самые неудачники потому что проиграли всё на ленточке, но как они это сделали, они везде где участвовали были претендентами и грозной силой, а две игры в полуфинале ЛЧ с Барселоной чего только стоят. Вот Интер бы я номинировал на какую то такую награду за драматизм и непредсказуемость концовки при ровной стабильной и зрелой игре в течении сезона. Если смотреть на эту награду как жюри на кинофестивале то Интер 100процентный победитель) А они его даже не номинировали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:01, ред.
Для меня ПСЖ - прыжок года...
Нежданно-негаданно...но сильно и убедительно....
