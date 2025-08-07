Объявлены номинанты на звание лучшей команды года

Объявлены претенденты на звание лучшей команды годы.
В число номинантов вошли: «Барселона», «Ботафого», «Челси», «Ливерпуль» и ПСЖ.
Объявлены претенденты на звание лучшей команды годы.
В число номинантов вошли: «Барселона», «Ботафого», «Челси», «Ливерпуль» и ПСЖ.
Данные номинанты - это победители своих чемпионатов, ЛЧ и самые яркие команды сезона 24/25. Было бы странно видеть тут команду, которая проиграла абсолютно все.
П.С. Псж заберет эту награду. У нее неоспоримый козырь - кубок ЛЧ + чемпионат.
Данные номинанты - это победители своих чемпионатов, ЛЧ и самые яркие команды сезона 24/25. Было бы странно видеть тут команду, которая проиграла абсолютно все.
П.С. Псж заберет эту награду. У нее неоспоримый козырь - кубок ЛЧ + чемпионат.