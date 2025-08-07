Soccer.ru
Объявлены претенденты на «Трофей Копа»

вчера, 14:55

Объявлены претенденты на «Трофей Копа», который вручается журналом France Football лучшему молодому футболисту до 21 года.

Айюб Буадди («Лилль»)

Пау Кубарси («Барселона»)

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Эстевао («Челси»)

Дин Хёйсен («Реал»)

Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)

Родриго Мора («Порту»)

Жоау Невеш (ПСЖ)

Ламин Ямаль («Барселона»)

Кенан Йилдыз («Ювентус»)

A.S.A
A.S.A
вчера в 15:55
Тут скорее всего борьба будет между Ямалем и Дуэ. Оба провели шикарный сезон и громко заявили о себе!
Я бы еще отметил нашего МЛС! Парнишка провел прорывной год в который уместился дебют в основе клуба, первые забитые мячи, матчи в ЛЧ, дебют в сборной Англии и голом в дебютном матче! Так что номером три я бы поставил Скелли
AKH
AKH
вчера в 15:25
Тут без конкурентов должен брать Дуэ.. 2+1 в финале ЛЧ..

Пусть Ямаль повторит и берет любой трофей на выбор :) В будущем..
Брулин
Брулин
вчера в 15:11
Ну тут без конкурентов, очевидно Ламин заберет
azkan
azkan
вчера в 15:08
Будут выбирать между Ямаль и Дезире Дуэ. В тройку войдет наверняка Невеш.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:06
АПсолютн без разницы. Наших там нет...
