Объявлены претенденты на «Трофей Копа», который вручается журналом France Football лучшему молодому футболисту до 21 года.
Айюб Буадди («Лилль»)
Пау Кубарси («Барселона»)
Дезире Дуэ (ПСЖ)
Эстевао («Челси»)
Дин Хёйсен («Реал»)
Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)
Родриго Мора («Порту»)
Жоау Невеш (ПСЖ)
Ламин Ямаль («Барселона»)
Кенан Йилдыз («Ювентус»)
Я бы еще отметил нашего МЛС! Парнишка провел прорывной год в который уместился дебют в основе клуба, первые забитые мячи, матчи в ЛЧ, дебют в сборной Англии и голом в дебютном матче! Так что номером три я бы поставил Скелли
