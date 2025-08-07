Soccer.ru
«Торино» объявил о переходе Симеоне из «Наполи»

вчера, 20:01

«Торино» объявил о переходе аргентинского нападающего Джованни Симеоне из «Наполи».

Два клуба Серии А договорились об аренде на один сезон, за которую туринцы заплатят 1,5 млн евро. В следующем году «Торино» выкупит трансфер Симеоне за 5,5 млн.

Контракт футболиста с «гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2028 года.

За «Наполи» старший сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сыграл 103 матча, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи. В составе неаполитанцев Джованни дважды стал чемпионом Италии.

sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03
Может там больше играть будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:42
Не сказать , что Джованни уж слишком блещет...
