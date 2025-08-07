«Торино» объявил о переходе Симеоне из «Наполи»

1754586102

вчера, 20:01

«Торино» объявил о переходе аргентинского нападающего из «Наполи».

Два клуба Серии А договорились об аренде на один сезон, за которую туринцы заплатят 1,5 млн евро. В следующем году «Торино» выкупит трансфер Симеоне за 5,5 млн.

Контракт футболиста с «гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2028 года.

За «Наполи» старший сын главного тренера мадридского «Атлетико» сыграл 103 матча, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи. В составе неаполитанцев Джованни дважды стал чемпионом Италии.