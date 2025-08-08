Главный тренер «Аль-Насра» Жезуш прокомментировал трансфер Жоау Феликса

Главный тренер «Аль-Насра» поделился информацией по поводу перехода форварда «Челси» в саудовский клуб.

Я верю в его способности, они соответствуют моему атакующему стилю игры. В прошлом году я пытался пригласить его в «Аль-Хиляль», но он выбрал «Челси». Сейчас Феликс подписал контракт с «Аль-Насром». Это правильный выбор, так как здесь он имеет возможность сосредоточиться на футболе без влияния других факторов. В Саудовской Аравии нет алкоголя и ночной жизни, он будет сосредоточен только на игре и времени с семьёй.