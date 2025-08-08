Soccer.ru
Главный тренер «Аль-Насра» Жезуш прокомментировал трансфер Жоау Феликса

вчера, 09:30

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поделился информацией по поводу перехода форварда «Челси» Жоау Феликса в саудовский клуб.

Я верю в его способности, они соответствуют моему атакующему стилю игры. В прошлом году я пытался пригласить его в «Аль-Хиляль», но он выбрал «Челси». Сейчас Феликс подписал контракт с «Аль-Насром». Это правильный выбор, так как здесь он имеет возможность сосредоточиться на футболе без влияния других факторов. В Саудовской Аравии нет алкоголя и ночной жизни, он будет сосредоточен только на игре и времени с семьёй.

Напомним, что Феликс стал игроком «Аль-Насра» 29 июля.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 11:32
Ах-ха-ха!
Бахрейн!
Встречай Феликса! (не Эдмундовича )
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:55
Думаю, что ничего не остановит Феликса от того, чтобы после матчей ездить в соседний Бахрейн, где есть алкоголь и ночная жизнь, если португалец любитель таких развлечений. Но будем надеяться, что Роналду мозги ему вправит и приучит к труду. Он сам пашет на тренировках и другим игрокам не даст расслабиться.
26z5g4kvsqdu
26z5g4kvsqdu
вчера в 12:33
Ну чё там, когда СА уже ворвётся в норм чемпы?)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:25
И тут Феликс узнал, что там нет ночных развлекух и алкоголя)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:02
Время покажет Правильно ли это был трансфер
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:55
А что, Жоау Феликс склонен к нарушению режима? Просто Жорже Жезуш так многозначительно высказался об алкоголе и ночной жизни. Неужели Феликс как-то отметился на этом фронте? В любом случае, об излишествах думать будет просто некогда. Жоау доверяют помогать Роналду установить вечный рекорд - одна тысяча мячей в официальных играх. Попутно можно выиграть главный трофей Саудовской Аравии 🇸🇦.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Тренеру нравится его игра и это главное.
