Бывший форвард «Реала» Диас перешёл в «Алавес»

1754627826

вчера, 07:37

Нападающий , являющийся воспитанником мадридского «Реала», стал игроком «Алавеса».

Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летний футболист подписал контракт сроком на 2 года.

Предыдущей командой Диаса была «Севилья», за которую он сыграл 13 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что «Алавес» подписал полузащитника Карлеса Аленью.