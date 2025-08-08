Бывший форвард «Реала» Диас перешёл в «Алавес»

Нападающий Мариано Диас, являющийся воспитанником мадридского «Реала», стал игроком «Алавеса».
Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летний футболист подписал контракт сроком на 2 года.
Предыдущей командой Диаса была «Севилья», за которую он сыграл 13 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Ранее стало известно, что «Алавес» подписал полузащитника Карлеса Аленью.
У него всего один сезон был на хорошем уровне в Олимпике (Л), который, кстати, отлично наварился на его обратной продаже в Реал через год. Тогда он здорово помог французской команде выйти в группу ЛЧ. Остальные сезоны он просто проводил время на поле.
даже в Севилье ничего не показал.
но возможно, пригодится Алавес.
