Ещё один воспитанник «Локо» может стать звездой. Не пригодился Галактионову, раскрылся в «Крыльях»

05 августа 2025, 22:20

Огненное начало сезона от молодого вингера.

Не повезло так, как Батракову

Батраков и Раков – две главные звезды из команды академии «Локомотива» 2005 года рождения, которые добрались до основной команды. Понятно, что оба обладают отличными качествами. При этом нельзя не сказать, что Алексею всё же повезло чуть больше. В момент, когда он постучался в главную команду, у клуба появились сложности сразу с тремя игроками на его позицию – в случае с Рифатом Жемалетдиновым и Антоном Миранчуком сомневались, стоит ли их продлевать на требуемых агентами условиях. Что касается системообразующего игрока – Максима Глушенкова, его было практически невозможно отбить у «Зенита».

«Железнодорожники» потеряли ключевого плеймейкера и не продлили соглашения двух футболистов, подходящих в качестве его альтернативы – так что Алексею буквально расчистили дорогу в стартовый состав. При этом понятно, что закрепился в качестве лидера Батраков за счёт своих качеств.

С Раковым всё в точности до наоборот. Михаил Галактионов наигрывал молодого форварда – при этом все позиции, на которых он мог выйти, были достаточно укомплектованы. На флангах атаки был выбор между Пиняевым, Салтыковым, Севикяном, там же периодически выпускали Тикнизяна, на правом краю закрепился профильный защитник Самошников. На острие предпочитали Воробьёва или Сулейманова. В плане игровой практики Вадиму пришлось на порядок тяжелее.

Попал в сомнительный проект, прошедший пик

Было очевидно, что таланту нужна аренда – при этом с клубом, куда отправился игрок, казалось, не угадали. «Крылья» – наиболее неоднозначный вариант из всех возможных. Это уже был не проект Игоря Осинькина, развивающий молодёжь и способный бороться за топ-10. Последний сезон получился турбулентным, всё валилось из рук. На этом фоне начались перемены и в руководстве. Ушёл спортивный директор, вообще не было ощущения, что у Игоря Витальевича оставалась поддержка в клубе – напрашивалось прощание по итогам сезона.

Вдобавок к этому – массовый отток футболистов. В том числе тех, которые ранее делали разницу. Самарцы отдали своего бомбардира Ивана Сергеева в «Динамо», Ежов, Бейл, Гапонов, Соколов, Овсянников, Ломаев, Цыпченко ушли свободными агентами, Зиньковского и Дмитриева не выкупили после аренды.

Да, селекционеры в итоге компенсировали потери (появились Баньяц, Кокарев, Сутормин, Марин и другие), но в первую очередь это удар по сыгранности. У команды разобрали почти весь костяк. И, наконец, тренерская рокировка. Качества Осинькина всем ясны – вертикальный футбол, развитие молодёжи. И качество подтверждено годами. Адиев был хорош только как «пожарник» – когда надо было спасти «Ахмат» и «Химки». При этом стать «архитектором» проекта для грозненцев не удалось.

«Крылья», в которые приходил Раков, могли как удержаться на прежней высоте, так и посыпаться в зону вылета.

Пока всё складывается гораздо лучше ожидаемого

И вот по поводу последнего – самарцы стартовали куда лучше, чем от них ожидали. Прогнозировали длительную адаптацию. Но клуб подготовился куда лучше. После ничьей в первом туре с «Акроном» самарцы в огне: «сухая» победа над «Пари Нижним Новгородом», кубковая виктория в поединке с «Краснодаром». В третьем туре – разгром «Ростова» (4:1). Понятно, что в таблицу смотреть рано, плотность высокая, но семь очков за три тура при таких вводных – топ-результат. Коллектив идёт в тройке и отстаёт от лидирующего в чемпионате «Локомотива» на два балла.

В этом есть огромная заслуга Ракова. Форвард выходил в старте в каждой из трёх игр чемпионата – и во всех отличился забитыми мячами. Гол «Акрону» принёс ничью. Забитый мяч с «Пари НН» в концовке стал победным. С «Ростовом» Вадим сделал три гола самарцев из четырёх – оформил задел для победы и спокойно доигрывал. Футболист, который ранее не пригодился «Локомотиву», в «Крыльях» расцветает – и пока лидирует в гонке бомбардиров (3 матча, четыре гола).

Придётся столкнуться с дикой конкуренцией

Аренда рассчитана на год, при этом «железнодорожники» явно не собираются вести переговоры о полноценном трансфере. Речь о воспитаннике достаточно высокого уровня – и заработать на нём рассчитывают куда больше, чем могли бы предложить самарцы. Раков сто процентов наберёт форму – и в условиях полного доверия проведёт классный сезон.

Но вот дальше – дилемма, как у Даниила Зорина. У воспитанника «Спартака» при неплохой игре не было дороги в старт, её закрыл топ-легионер Барко. И после аренды в «Ахмат» ситуация никак не изменилась. Хавбек прикован к скамейке. И точно так же в «Локо» никак не изменилась кадровая ситуация. Самошников и Пиняев остаются в команде – и им самим приходится конкурировать с новичками: Руденко и Бакаевым. Плюс Салтыков и Мялковский для ротации. Фланги полностью укомплектованы. На острие остаётся Воробьёв и добавился Комличенко – топ-форвард из «Ростова», которого Галактионов точно хочет интегрировать в стартовый состав.