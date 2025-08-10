Soccer.ru
«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Кристенсеном

вчера, 07:53

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может продлить соглашение с командой.

Как сообщает источник, ранее каталонцы хотели продать 29-летнего футболиста в другой клуб. Но сегодня стало известно о том, что «сине-гранатовые» собираются предложить ему продление истекающего в следующем сезоне контракта. Новый договор будет рассчитан до лета 2027 года. Сообщается, что это напрямую связано с уходом защитника Иньиго Мартинеса в саудовский «Аль-Наср».

В минувшем сезоне Кристенсен сыграл 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Варвар7
Варвар7
вчера в 08:44
Всё правильно - нечего оголять защитную линию.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:05
Теперь каждый опытный игрок на вес золото))) клуб правильно сделает что продлевает Кристенсена
