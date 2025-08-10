Брейдо: «Деньги за Виллиана ЦСКА получил, осталась лишь небольшая часть»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал оплату трансфера защитника «армейцев» Виллиана в клуб «Аль-Джазира».
Практически все деньги за него уже поступили на счёт ЦСКА. Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом. Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены. И тогда Виллиан официально станет игроком другой команды.
Ранее Брейдо рассказал, ищут ли «красно-синие» кого-то для замены бразильца.