Брейдо: «Деньги за Виллиана ЦСКА получил, осталась лишь небольшая часть»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА прокомментировал оплату трансфера защитника «армейцев» в клуб «Аль-Джазира».

Практически все деньги за него уже поступили на счёт ЦСКА . Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом. Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены. И тогда Виллиан официально станет игроком другой команды.