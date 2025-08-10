Мелкадзе – о Черчесове: «Ничего сверхъестественного не просит»

Нападающий «Ахмата» прокомментировал победу над «Зенитом» в первом матче под руководством :

Тренер объяснил нам элементарные вещи, которые хочет видеть сейчас – за эти два‑три дня, что можно объяснить? Мы его услышали, ничего сверхъестественного он не просит. Пытались выполнять установку. И это принесло плоды.

Да, играли проще. Нам объяснили, как правильно выходить из обороны. Достойно сыграли, особенно два наших центральных защитника.

Думаю, результат справедливый. Мы больше хотели победы. И это было видно на поле.