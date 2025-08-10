Soccer.ru
Мелкадзе – о Черчесове: «Ничего сверхъестественного не просит»

вчера, 12:39
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над «Зенитом» в первом матче под руководством Станислава Черчесова:

Тренер объяснил нам элементарные вещи, которые хочет видеть сейчас – за эти два‑три дня, что можно объяснить? Мы его услышали, ничего сверхъестественного он не просит. Пытались выполнять установку. И это принесло плоды.

Да, играли проще. Нам объяснили, как правильно выходить из обороны. Достойно сыграли, особенно два наших центральных защитника.

Думаю, результат справедливый. Мы больше хотели победы. И это было видно на поле.

nikolah
nikolah
вчера в 13:46
Чтоб обыграть такой бесхребетный Зенит, много и не нужно делать
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:13
Пора прекратить шумиху вокруг первого матча Черчесова в качестве главного тренера Ахмата. Его приглашали не для разовой победы, пусть и над Зенитом. Задача Грозного быть в первой восьмёрке. К этой цели надо двигаться медленно и постепенно. После её достижения будет время обменяться любезностями игрокам друг с другом и со своим тренером. Сейчас считаю это лишним.
ru6ezmd2vhuu
ru6ezmd2vhuu
вчера в 12:55
Надо же, столь гениального тренера столько долго никто не замечал.
Capral
Capral
вчера в 12:48
Вполне адекватное интервью.
